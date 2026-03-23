Fallece mujer luego de dos días hospitalizada por atropellamiento en Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Fallece mujer luego de dos días hospitalizada por atropellamiento en Ramos Arizpe
    El accidente ocurrió sobre el libramiento Óscar Flores Tapia. MARTÍN ROJAS
    Fallece mujer luego de dos días hospitalizada por atropellamiento en Ramos Arizpe
    Fallece mujer luego de dos días hospitalizada por atropellamiento en Ramos Arizpe

Autoridades mantienen abierta la investigación para ubicar al responsable

Una mujer de entre 30 y 35 años perdió la vida luego de haber sido atropellada la noche del viernes sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe.

El incidente se registró alrededor de las 23:00 horas, a la altura de la empresa Sanhua, en los carriles con dirección hacia el sur. De acuerdo con los primeros reportes, al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal no localizaron al conductor responsable ni el vehículo involucrado, por lo que implementaron recorridos en la zona para tratar de ubicarlo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-hombre-tras-desvanecerse-al-salir-de-un-bar-en-saltillo-OI19668420

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a la lesionada, quien fue diagnosticada con traumatismo craneoencefálico severo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de urgencia al Hospital General, en Saltillo.

Pese a los esfuerzos médicos, la mujer perdió la vida la noche de este domingo dentro de las instalaciones del nosocomio, alrededor de las 23:00 horas, ya que no soportó las heridas provocadas en el incidente, falleciendo 48 horas después del accidente.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes. Al concluir los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

En cuanto al responsable de haber atropellado a la mujer, aún se mantiene abierta una carpeta de investigación para dar con su paradero y presentarlo ante la justicia.

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