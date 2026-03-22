Alejandra Rivera inicia temporada en la WNFC; habrá watch party en Saltillo

La trayectoria de la saltillense Alejandra Rivera suma un nuevo capítulo el próximo fin de semana. Tras varios años de preparación y procesos de selección, la jugadora hará su debut en la Women’s National Football Conference (WNFC) con el equipo San Diego Rebellion, marcando un paso importante en su carrera dentro del futbol americano profesional. El inicio de la temporada será este 28 de marzo, en el arranque oficial de la liga, donde su equipo se enfrentará a Storm. Aunque el encuentro se disputará en Estados Unidos, en Saltillo habrá un espacio para seguir de cerca este momento.

El partido será transmitido en Boston’s Pizza Galerías Saltillo, donde se realizará una reunión para aficionados que deseen apoyar a la jugadora local. La cita está programada a las 21:00 horas, en un ambiente pensado para quienes siguen el futbol americano y buscan respaldar el talento de la región. La presencia de Rivera en este nivel es resultado de un proceso que tomó varios años. Durante cuatro temporadas buscó un lugar dentro de la liga, participando en pruebas y entrenamientos hasta conseguir ser parte del roster de San Diego Rebellion.

Su debut no solo representa un logro personal, también refleja el crecimiento del futbol americano femenil en Saltillo, donde cada vez más jugadoras encuentran espacios para desarrollarse. En este contexto, su participación en la WNFC se convierte en una referencia para nuevas generaciones. El encuentro también ha generado expectativa a nivel local, ya que pocas jugadoras de la ciudad han llegado a competir en ligas profesionales en el extranjero. Por ello, la convocatoria para seguir el partido en grupo busca fortalecer el vínculo entre la afición y sus representantes fuera del país.

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Con el arranque de la temporada, Rivera se suma a la lista de atletas mexicanas que buscan consolidarse en el futbol americano internacional, mientras en su ciudad natal se prepara una noche para acompañar, a la distancia, su primer juego en la liga.

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