Trump extiende el plazo para Irán por cinco días y afirma que las conversaciones son ‘productivas’

No hubo una reacción oficial inmediata por parte de Teherán al anuncio de Trump, que se realizó en una publicación en Truth Social y que, al parecer, evitó una posible escalada masiva del conflicto, al menos por ahora.

Donald Trump ha prorrogado cinco días su plazo para “atacar y aniquilar” las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán si Teherán no permite que los barcos transiten libremente por el estrecho de Ormuz, alegando que Estados Unidos e Irán han mantenido “conversaciones muy buenas y productivas” sobre el fin de la guerra que ya dura tres semanas.

La agencia de noticias Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, negó cualquier conversación, afirmando que no hubo comunicaciones directas ni indirectas con Estados Unidos, y el periódico estatal IRNA informó que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró que no se habían llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos.

Según informes, Omán, Turquía, Egipto y Pakistán han participado en los esfuerzos por mediar en el fin de las hostilidades en los últimos días, aunque no está claro cuán sustanciales o productivos han sido dichos contactos. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, declaró el lunes que Omán está trabajando arduamente para garantizar el paso seguro a través del estrecho de Ormuz.

Trump lanzó su ultimátum el domingo, fijando un plazo de 48 horas antes de la destrucción de la infraestructura energética de Irán. En respuesta, Irán amenazó con atacar centrales eléctricas que abastecen a bases estadounidenses en todo Oriente Medio, plantas desalinizadoras vitales en los países del Golfo y con intensificar los ataques contra Israel.

La agencia Fars afirmó que una fuente no identificada le había comunicado que Trump dio marcha atrás tras escuchar que Irán atacaría todas las centrales eléctricas del oeste de Asia, y la televisión estatal iraní publicó un gráfico que decía: “El presidente de EE. UU. cede tras la firme advertencia de Irán”.

Los ataques iraníes han cerrado de hecho el estrecho de Hourmuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, amenazando con una profunda y duradera crisis económica mundial, con los

mercados bursátiles desplomándose a primera hora del lunes antes del anuncio de Trump de que había prorrogado su plazo.

Desde entonces, los precios del petróleo se han moderado y los mercados financieros han recuperado parte de las pérdidas recientes.

El anuncio de Trump se produjo cuando los Emiratos Árabes Unidos informaron que sus defensas aéreas estaban intentando interceptar nuevos ataques iraníes y los aviones de guerra israelíes y estadounidenses continuaban su intensa ofensiva contra objetivos en todo Irán.

Trump escribió en su publicación que Estados Unidos e Irán “han mantenido, en los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas”, y añadió que había “ordenado al Departamento de Guerra que pospusiera todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso”.

De la declaración de Trump no queda claro cómo Irán y Estados Unidos podrían llegar a un acuerdo para “una resolución completa y definitiva” que ponga fin al conflicto en curso, iniciado por Israel y Estados Unidos el mes pasado con un ataque aéreo que acabó con la vida del líder supremo Ali Khamenei y de muchos altos funcionarios del régimen.

Trump había dicho anteriormente que el objetivo era un cambio de régimen e instó al pueblo iraní a recuperar su país. El viernes se quejó de que Estados Unidos no tenía con quién hablar en Irán, añadiendo, en aparente contradicción: «Nos gusta que sea así».

Afirmó: “Su armada ha desaparecido. Su fuerza aérea ha desaparecido. Su defensa antiaérea ha desaparecido por completo. Todo ha desaparecido. Su radar ha desaparecido por completo. Todos sus líderes han desaparecido”.

Según los analistas, a Estados Unidos le resultará difícil reabrir completamente el estrecho de Ormuz únicamente por medios militares. También preocupa el paradero de las reservas de uranio enriquecido de Irán.

En público, Teherán ha exigido un alto el fuego que Washington no podría satisfacer, como el fin de la presencia militar estadounidense en el Golfo y una indemnización cuantiosa por los daños causados durante la guerra.

El ultimátum de Trump se produjo horas después de que dos misiles iraníes impactaran en el sur de Israel, hiriendo a más de 100 personas, en el ataque más destructivo desde el inicio de la guerra. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió tomar represalias “en todos los frentes”.

La respuesta iraní fue desafiante, según observaron algunos. Teherán afirmó que destruiría de forma irreversible infraestructuras esenciales en todo Oriente Medio, incluidos sistemas de agua vitales, si Estados Unidos cumplía la amenaza de Trump.

Irán también anunció que atacaría las centrales eléctricas en todas las zonas que suministran electricidad a las bases estadounidenses, “así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación”.

Más de 2.000 personas han muerto en la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero, la mayoría de ellas en Irán.