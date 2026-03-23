Muere hombre tras desvanecerse al salir de un bar en Saltillo

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Muere hombre tras desvanecerse al salir de un bar en Saltillo
    La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias periciales. MARTÍN ROJAS
    Muere hombre tras desvanecerse al salir de un bar en Saltillo
    Muere hombre tras desvanecerse al salir de un bar en Saltillo

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinará mediante la necropsia la causa exacta del deceso

Un hombre de 68 años perdió la vida luego de desvanecerse en la vía pública, tras haber salido de un bar ubicado en la colonia Nuevo Progreso, en Saltillo.

De acuerdo con las investigaciones, el masculino, identificado como Ezequiel, presuntamente se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el establecimiento “El Aguaje”, localizado en el cruce de Otilio González y Nuevo México.

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Testigos señalaron que, al salir del lugar, el hombre se desvaneció sobre la banqueta, por lo que, al percatarse de la situación, solicitaron apoyo a través de grupos de seguridad alrededor de las 21:00 horas.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y, tras revisarlo, confirmaron que no presentaba huellas de violencia ni indicios de haber sido agredido.

Posteriormente, paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para determinar las causas exactas del fallecimiento.

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