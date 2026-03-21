Un barco con ayuda humanitaria zarpa hacia Cuba en medio del bloqueo de petróleo

CIUDAD DE MÉXICO- Un barco con ayuda salió el viernes de Progreso, un puerto mexicano en la península de Yucatán, cargado de suministros médicos, alimentos y paneles solares de camino a una Cuba necesitada de combustible y paralizada por una profunda crisis energética. El envío es parte de un enorme esfuerzo internacional para entregar ayuda humanitaria por aire, tierra y mar a un país afectado por un bloqueo petrolero de facto que el gobierno de Donald Trump impuso desde enero, una medida que ha puesto a la isla al borde de un colapso económico.

Antes de que el barco pesquero de 75 pies, bautizado como Granma 2.0, zarpara de México, decenas de voluntarios se reunieron en el muelle para llevar al barco cajas con medicinas, agua, arroz, frijoles, leche en polvo, comida enlatada, bicicletas y 73 paneles solares. “La solidaridad no se bloquea”, dijo Thiago Ávila, brasileño de 39 años, uno de los 32 participantes que viajaron a México para embarcar en la nave. “Cuba necesita nuestra solidaridad”. Entre los otros participantes se encuentran miembros del Parlamento Europeo, el líder sindical estadounidense Christian Smalls y una delegación de los Socialistas Democráticos de América, el grupo de izquierda que incluye al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Se espera que el barco llegue a La Habana tan pronto como el lunes, y que otras dos flotillas con destino a Cuba salgan de Isla Mujeres, también en México, el viernes más tarde. Uno de los líderes de la iniciativa, que ha recibido el beneplácito del gobierno cubano, organizó el año pasado una flotilla similar rumbo a Gaza, un esfuerzo frustrado por las fuerzas israelíes, que mantienen un bloqueo en la zona. La salida de la flotilla sucede en un momento de desesperación para Cuba. El lunes, la red eléctrica nacional de la isla colapsó, lo que derivó en un apagón en todo el país, el tercer fallo de este tipo en cuatro meses. Los apagones se están convirtiendo en parte de la vida cotidiana. Los precios de la gasolina se han disparado. El transporte público es ahora un lujo. Se han pospuesto decenas de miles de operaciones quirúrgicas. Los organizadores de la coalición,bautizada como Convoy Nuestra América, en referencia a un ensayo del pensador cubano José Martí en el que criticaba el expansionismo estadounidense, creen que los esfuerzos comunitarios pueden eludir los intentos de aislamiento de Washington.

“¿Qué país, qué sociedad en cualquier parte del mundo podría sobrevivir uno, dos, y mucho menos tres meses sin acceso a combustible?”, dijo David Adler, uno de los principales organizadores y un coordinador de Progressive International, un movimiento que busca unir a diferentes sectores de la izquierda global. (Adler fue uno de los organizadores de la flotilla de Gaza). “No podemos dejar que esto pase sin control y sin respuesta”.

Esta semana, Trump intensificó su retórica contra Cuba. El presidente dijo a los periodistas que iba a “tomar Cuba” de alguna forma, y añadió: “Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”. La flotilla ha movilizado a cientos de voluntarios de más de 30 países. Algunos navegan con paneles solares y generadores. Otros han desembarcado en La Habana con maletas repletas de medicamentos o están llegando en vuelos chárter cargados de alimentos. En total, la misión espera entregar más de 20 toneladas de suministros. El año pasado, Adler ayudó a coordinar la Flotilla Global Sumud para romper el bloqueo israelí a Gaza. Pero la flota fue interceptada por las fuerzas israelíes antes de que pudiera llegar a su destino. Cientos de participantes, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, fueron detenidos y trasladados a un complejo penitenciario donde, según afirmaron, fueron maltratados.