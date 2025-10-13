Fallece mujer repentinamente en la vía pública en Saltillo; buscaba un cuarto en renta

Una mujer identificada como Luz Irene ¨N¨, de 58 años, perdió la vida la tarde de este lunes en la colonia Tierra y Libertad en Saltillo. El deceso ocurrió sobre un sillón afuera de un domicilio ubicado en la calle Libertad, entre Revolución y Constitución.

De acuerdo con testigos, la mujer llegó al lugar para preguntar si conocían algún cuarto en renta, ya que vivía unas casas más adelante, rumbo a Otilio González, pero no quería permanecer allí.

