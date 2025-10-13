Fallece mujer repentinamente en la vía pública en Saltillo; buscaba un cuarto en renta
Autoridades buscan localizar a los familiares de una mujer originaria de Laredo, Tamaulipas, tras su deceso en la colonia Tierra y Libertad
Una mujer identificada como Luz Irene ¨N¨, de 58 años, perdió la vida la tarde de este lunes en la colonia Tierra y Libertad en Saltillo. El deceso ocurrió sobre un sillón afuera de un domicilio ubicado en la calle Libertad, entre Revolución y Constitución.
De acuerdo con testigos, la mujer llegó al lugar para preguntar si conocían algún cuarto en renta, ya que vivía unas casas más adelante, rumbo a Otilio González, pero no quería permanecer allí.
Minutos después de conversar con algunas personas, comenzó a sentirse mal y se desvaneció frente a los presentes, quienes solicitaron apoyo al número de emergencias 911 para pedir una ambulancia.
Personal paramédico de la Cruz Roja acudió al sitio y le brindó atención, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Se dio a conocer que la mujer era originaria de Laredo, Tamaulipas, por lo que las autoridades serán las encargadas de localizar a su familia e informarles lo sucedido, para que tras las diligencias se realice la entrega del cuerpo.
Autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.