Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Fallece mujer repentinamente en la vía pública en Saltillo; buscaba un cuarto en renta
    Personal paramédico de la Cruz Roja acudió de inmediato para intentar brindarle atención. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Autoridades buscan localizar a los familiares de una mujer originaria de Laredo, Tamaulipas, tras su deceso en la colonia Tierra y Libertad

Una mujer identificada como Luz Irene ¨N¨, de 58 años, perdió la vida la tarde de este lunes en la colonia Tierra y Libertad en Saltillo. El deceso ocurrió sobre un sillón afuera de un domicilio ubicado en la calle Libertad, entre Revolución y Constitución.

De acuerdo con testigos, la mujer llegó al lugar para preguntar si conocían algún cuarto en renta, ya que vivía unas casas más adelante, rumbo a Otilio González, pero no quería permanecer allí.

$!Luz Irene ¨N¨ fue localizada sin signos vitales en la calle Libertad, colonia Tierra y Libertad.
Luz Irene ¨N¨ fue localizada sin signos vitales en la calle Libertad, colonia Tierra y Libertad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Minutos después de conversar con algunas personas, comenzó a sentirse mal y se desvaneció frente a los presentes, quienes solicitaron apoyo al número de emergencias 911 para pedir una ambulancia.

Personal paramédico de la Cruz Roja acudió al sitio y le brindó atención, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

$!Las autoridades municipales y de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.
Las autoridades municipales y de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Se dio a conocer que la mujer era originaria de Laredo, Tamaulipas, por lo que las autoridades serán las encargadas de localizar a su familia e informarles lo sucedido, para que tras las diligencias se realice la entrega del cuerpo.

Autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Ulises Martínez

