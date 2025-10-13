Incendian hermanos adictos tejabán y se quedan sin hogar en la colonia Omega de Saltillo

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Incendian hermanos adictos tejabán y se quedan sin hogar en la colonia Omega de Saltillo
    La vivienda quedó totalmente destruida tras el incendio provocado por los jóvenes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La madre de los jóvenes afectados señala que las adicciones de sus hijos los alejaron de la vida real y complicaron su reinserción social

En cenizas y sin posibilidad de rescatar pertenencias terminó un incendio en un tejabán ubicado en la colonia Omega, en Saltillo. Al parecer, el fuego fue provocado por un par de hermanos adictos a sustancias tóxicas.

El incendio se reportó alrededor de las 9:20 horas al número de emergencias 911. El domicilio afectado se encontraba en la Calle 7, entre Gama y Beta, de la mencionada colonia.

Al llegar al lugar, los bomberos comenzaron a combatir las llamas, que ya se habían propagado rápidamente, consumiendo todo a su paso y dejando la vivienda completamente inservible.

$!José Jorge y Luis Gabriel, presuntos responsables, viven con adicciones que afectaron su vida.
José Jorge y Luis Gabriel, presuntos responsables, viven con adicciones que afectaron su vida. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con vecinos y la madre de los presuntos responsables, José Jorge ¨N¨, de 21 años, y Luis Gabriel ¨N¨, de 26, ambos jóvenes vivían en el lugar desde hace tiempo, aunque ya tenían tiempo de no residir con sus padres.

La madre explicó que ella y su esposo se habían separado, y cada uno de los jóvenes había quedado bajo la custodia de uno de los padres. Sin embargo, ambos cayeron en el consumo de drogas, y aunque ingresaron a anexos de rehabilitación, no lograron recuperarse.

$!El fuego se propagó rápidamente y dejó sin hogar a los jóvenes que habitaban la casa.
El fuego se propagó rápidamente y dejó sin hogar a los jóvenes que habitaban la casa. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Según la madre, las adicciones de sus hijos los alejaron de la vida real y provocaron situaciones como la ocurrida, dejándolos ahora sin hogar.

El incendio fue controlado por los bomberos, quienes determinaron que el inmueble ya no está en condiciones de ser habitado. La madre de los jóvenes espera que regresen para dialogar y decidir cómo proceder ante esta situación.

