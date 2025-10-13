Incendian hermanos adictos tejabán y se quedan sin hogar en la colonia Omega de Saltillo

En cenizas y sin posibilidad de rescatar pertenencias terminó un incendio en un tejabán ubicado en la colonia Omega, en Saltillo. Al parecer, el fuego fue provocado por un par de hermanos adictos a sustancias tóxicas.

El incendio se reportó alrededor de las 9:20 horas al número de emergencias 911. El domicilio afectado se encontraba en la Calle 7, entre Gama y Beta, de la mencionada colonia.

Al llegar al lugar, los bomberos comenzaron a combatir las llamas, que ya se habían propagado rápidamente, consumiendo todo a su paso y dejando la vivienda completamente inservible.