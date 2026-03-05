Fallece pasajero dentro de transporte de personal en Saltillo; infarto, presunta causa

Un hombre de aproximadamente 65 años de edad perdió la vida la noche del miércoles mientras viajaba a bordo de un transporte de personal en la colonia Urdiñola, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche, cuando el autobús de la empresa DM Control circulaba sobre la calle Manuel Pérez Treviño con dirección al poniente. A pocos metros del cruce con Francisco de Elizondo, el hombre comentó a un compañero que sentía un fuerte dolor en el pecho.

