Fallece pasajero dentro de transporte de personal en Saltillo; infarto, presunta causa

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    El autobús de la empresa DM Control quedó detenido sobre la calle Manuel Pérez Treviño tras el deceso del pasajero. MARTÍN ROJAS

Antes del deceso, el hombre de 65 años alertó sobre un fuerte dolor de pecho; el chofer buscó donde orillarse, pero el pasajero se desvaneció casi de inmediato

Un hombre de aproximadamente 65 años de edad perdió la vida la noche del miércoles mientras viajaba a bordo de un transporte de personal en la colonia Urdiñola, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche, cuando el autobús de la empresa DM Control circulaba sobre la calle Manuel Pérez Treviño con dirección al poniente. A pocos metros del cruce con Francisco de Elizondo, el hombre comentó a un compañero que sentía un fuerte dolor en el pecho.

$!Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona en la colonia Urdiñola a la espera de los servicios periciales.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona en la colonia Urdiñola a la espera de los servicios periciales. MARTÍN ROJAS

El conductor intentó detener la unidad para pedir ayuda; sin embargo, el pasajero se desvaneció a los pocos segundos. De inmediato se solicitó apoyo médico, por lo que acudió una ambulancia de la misma empresa transportista.

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento y resguardar el área, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaban las diligencias correspondientes.

$!Una aparente falla cardíaca habría sido la razón por la cual el hombre de 65 años se desvaneció frente a sus compañeros.
Una aparente falla cardíaca habría sido la razón por la cual el hombre de 65 años se desvaneció frente a sus compañeros. MARTÍN ROJAS

Minutos después arribó el hijo del fallecido, quien también trabaja como chofer en la misma empresa, y realizó la identificación del cuerpo.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. De acuerdo con fuentes cercanas, el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales, ya que el hombre padecía diversos problemas de salud que se habían agravado en días recientes.

