POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores

I. CASO WALDO

A quienes tenían dudas de que el caso enderezado contra la secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, Karina Barrón Perales, se encuentra estrechamente relacionado con la sucesión en Nuevo León, tendría que bastarles ver el video que Mariana Rodríguez –quien, por cierto, cada vez tiene más presencia en eventos públicos del Gobierno del Estado– subió a sus redes sociales para abordar el tema. Sin mencionar nunca por su nombre al morenista Waldo Fernández, “Marianis” se avienta un muy estructurado análisis del caso y lanza dardos precisos en contra “del PRIAN”.

II. ¿DESTAPE?

Tampoco acusa directamente al alcalde regiomontano Adrián de la Garza –aunque sí lo menciona–, pero lo incluye en cinco fotografías dentro del video que, ya visto con detenimiento, da la impresión de que se tratara de un discurso de campaña. Habrá que seguir atentos a la evolución de la arista política del tema, tanto como de la estrictamente judicial, pues en ambas canchas se va a seguir poniendo bueno el asunto...

III. REFORMA ELECTORAL

Ayer, por fin, se conoció el texto íntegro de la iniciativa de reforma electoral que se le encargó a Pablo Gómez desde el año pasado. Y aunque durante los días previos se ha empujado la discusión en torno a la “eliminación de los pluris”, resulta que el término sigue presente en la propuesta entregada a la Cámara de Diputados. En efecto, en la página 28 del documento, en la cual se consigna la propuesta de nueva redacción del artículo 53 constitucional, dice que “para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país...”.

IV. UN GALIMATÍAS

Vale decir, por cierto, que no se trata necesariamente de un desliz, sino de la misma redacción, letra por letra, que hoy tiene el referido artículo, porque no se está proponiendo cambiarle ni una coma a su primer párrafo. Lo que se propone es añadir tres párrafos más, en los cuales se establece que la mitad de “los pluris” se elegirán entre quienes perdieron la elección y los otros 100 “por votación directa”, aunque en listas por circunscripciones, algo que no termina de entenderse muy bien... aunque tal vez de eso se trata.

V. LADY RELOJES

Otro caso que se ha convertido en un completo embrollo es el de “Lady Relojes”, la chica de Ramos Arizpe que saltó a la fama porque fue detenida como presunta responsable de una serie de estafas en contra de individuos a quienes habría embaucado –utilizando sus encantos personales– para venderles relojes falsos. Y es que ayer, el fiscal Federico Fernández salió a “precisar” que, como lo adelantamos en este espacio, las denuncias de las cuales se habló en un principio realmente no existen... y no existieron nunca. La pregunta obligada es: ¿y entonces por qué se le arrestó y se difundió un comunicado en el cual se le señala como presunta responsable del delito de fraude?

VI. MÁS QUE RELOJES

La explicación, nos dicen quienes siguen de cerca el caso, se ubica más allá de los relojes. Según estas versiones, el episodio sería apenas la puerta de entrada a una investigación más amplia que se realiza en coordinación con otras autoridades ministeriales. Incluso se habla de más personas involucradas y de diligencias en curso que podrían derivar en delitos de mayor gravedad. Si esto se confirma, el escándalo mediático sería sólo la superficie... porque, según comentan, lo de los relojes sería lo menos delicado del asunto.

VII. LA CANTERA DE LETY

Ya hemos comentado las ansias de la consejera Leticia Bravo Ostos por controlar la estructura operativa del IEC. Ahora, nos dicen, impulsa a Sofía Hamze Sabag –originaria de Torreón– para una nueva posición dentro del organismo. Hamze fue encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Vinculación con el INE y los OPLES durante un año, designación que se realizó a propuesta del defenestrado expresidente del organismo, Rodrigo Paredes, y que, según versiones internas, fue promovida por la propia Lety. Hoy Sofía funge como asesora de la consejera Layla Miranda. Y luego quieren convencer de que Miranda tiene criterio propio...

VIII. EQUIPO PROPIO

Dentro del IEC, nos dicen, ya es casi regla no escrita: cada vez que aparece una vacante, la consejera Leticia Bravo tiene lista una propuesta. Y casi siempre proviene de su propio círculo. La operación no pasa inadvertida en los pasillos del organismo electoral, donde más de uno comenta que ciertas consejerías empiezan a comportarse como si administraran su propio equipo dentro de la estructura institucional. Un detalle curioso tratándose de un órgano que presume autonomía... y decisiones colegiadas.

IX. VICARÍA EN DEBATE

El Poder Judicial de Coahuila abrió un debate relevante al determinar que el delito de violencia vicaria debe aplicarse exclusivamente en favor de las mujeres. Así lo explicó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, al señalar que se trata de una acción afirmativa diseñada para atender la desigualdad y la violencia histórica que enfrentan las mujeres. Por ello, el Pleno acordó exhortar al Congreso local a revisar el tipo penal para precisar su alcance. Desde el Legislativo, la diputada Luz Elena Morales ya adelantó que atenderán el llamado. Habrá que ver en qué termina el ajuste.