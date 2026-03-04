¡De Saltillo para el mundo! Filma Death Gods su nuevo video en histórico lugar de la ciudad
La agrupación local, conocida por su estilo y talento en el death metal, se presentará este fin de semana en Monterrey
El talento coahuilense no solo se trata de destacar en los géneros musicales más conocidos, las artes tradicionales o los espacios de streaming; también es diverso. Ahí entra la agrupación saltillense Death Gods, que este fin de semana filmó su más reciente video en las instalaciones de las antiguas bodegas del Brandy Club 45.
La banda será el principal atractivo este fin de semana en el recinto conocido como Betos Bar, en la ciudad de Monterrey, donde ofrecerán una noche de buen ambiente para los amantes del death metal.
Esta propuesta musical está conformada por el bajista Checo González y el guitarrista Zhoren Hellander; como segundo bajista cuentan con Poncho Hernández; el guitarrista principal es Víctor Cerercero; en la batería está ‘Jerry’, y la voz principal corre a cargo de Luis Cepeda, ‘El Árabe’.
¿CUÁNDO ES EL SHOW?
En el escenario, Death Gods alternará protagonismo con otras bandas como Colision Mx, Sadic Society y Vitela’s Tributo a Slayer.
Entre los últimos sencillos que ha lanzado la agrupación saltillense se encuentran ‘Pentagram’, ‘Funeral’ e ‘Infected’, entre otros.
De acuerdo con la información publicada en sus redes sociales, la banda se ha presentado en diversos festivales en Saltillo, además de llevar su música a Monclova y Monterrey, ciudad a la que regresarán este 7 de marzo.
Para seguirles la pista, conocer su propuesta musical y estar al pendiente de sus actualizaciones, pueden encontrarlos en Facebook como Death Gods y en su canal oficial de YouTube, donde estrenarán el video filmado en Saltillo, como @DeathGods.