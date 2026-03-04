¡De Saltillo para el mundo! Filma Death Gods su nuevo video en histórico lugar de la ciudad

El talento coahuilense no solo se trata de destacar en los géneros musicales más conocidos, las artes tradicionales o los espacios de streaming; también es diverso. Ahí entra la agrupación saltillense Death Gods, que este fin de semana filmó su más reciente video en las instalaciones de las antiguas bodegas del Brandy Club 45.

La banda será el principal atractivo este fin de semana en el recinto conocido como Betos Bar, en la ciudad de Monterrey, donde ofrecerán una noche de buen ambiente para los amantes del death metal.

Esta propuesta musical está conformada por el bajista Checo González y el guitarrista Zhoren Hellander; como segundo bajista cuentan con Poncho Hernández; el guitarrista principal es Víctor Cerercero; en la batería está ‘Jerry’, y la voz principal corre a cargo de Luis Cepeda, ‘El Árabe’.