¡De Saltillo para el mundo! Filma Death Gods su nuevo video en histórico lugar de la ciudad

Show
/ 4 marzo 2026
    Evento. La agrupación saltillense llevará su propuesta de death metal a Monterrey este fin de semana. FOTO: CORTESÍA| MARCO VINICIO

La agrupación local, conocida por su estilo y talento en el death metal, se presentará este fin de semana en Monterrey

El talento coahuilense no solo se trata de destacar en los géneros musicales más conocidos, las artes tradicionales o los espacios de streaming; también es diverso. Ahí entra la agrupación saltillense Death Gods, que este fin de semana filmó su más reciente video en las instalaciones de las antiguas bodegas del Brandy Club 45.

La banda será el principal atractivo este fin de semana en el recinto conocido como Betos Bar, en la ciudad de Monterrey, donde ofrecerán una noche de buen ambiente para los amantes del death metal.

Esta propuesta musical está conformada por el bajista Checo González y el guitarrista Zhoren Hellander; como segundo bajista cuentan con Poncho Hernández; el guitarrista principal es Víctor Cerercero; en la batería está ‘Jerry’, y la voz principal corre a cargo de Luis Cepeda, ‘El Árabe’.

¿CUÁNDO ES EL SHOW?

En el escenario, Death Gods alternará protagonismo con otras bandas como Colision Mx, Sadic Society y Vitela’s Tributo a Slayer.

Entre los últimos sencillos que ha lanzado la agrupación saltillense se encuentran ‘Pentagram’, ‘Funeral’ e ‘Infected’, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Sueño cumplido: Inmortalizan a Carlos Rivera con pintura en el Salón Tenampa

De acuerdo con la información publicada en sus redes sociales, la banda se ha presentado en diversos festivales en Saltillo, además de llevar su música a Monclova y Monterrey, ciudad a la que regresarán este 7 de marzo.

Para seguirles la pista, conocer su propuesta musical y estar al pendiente de sus actualizaciones, pueden encontrarlos en Facebook como Death Gods y en su canal oficial de YouTube, donde estrenarán el video filmado en Saltillo, como @DeathGods.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

