Impacta camioneta al ignorar el semáforo en Saltillo; reportan solo daños materiales

El conductor de un vehículo de la marca Chevrolet ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al no respetar un semáforo en rojo, le quitó el derecho de paso al conductor de una camioneta de la marca Dodge, en Saltillo. Un accidente vial se registró alrededor de las 23:56 horas cuando el Aveo circulaba de poniente a oriente sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez y, al llegar al cruce, intentó girar para incorporarse a La Fragua con rumbo al sur. Sin embargo, el conductor realizó la maniobra pese a que el semáforo se encontraba en luz roja, ya que debía esperar la flecha verde para poder avanzar.

Al efectuar el giro, el automóvil impactó en un costado a una camioneta Dodge Journey que circulaba con dirección al oriente, provocando el percance. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del percance, no se registraron personas lesionadas, siendo innecesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

