Internacional
/ 4 marzo 2026
    The New York Post revela que hija de ‘El Mencho’ es dueña de una cafetería en California
    Laisha Michelle Oseguera González, hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, exlíder del CJNG , maneja una cafetería ubicada en el centro comercial Perris en California, Estados Unidos. CORTESÍA

La cafetería “El Rincón La Chulis” se ubica en un discreto centro comercial, la describieron como una persona “muy agradable, normal y respetuosa”

Laisha Michelle Oseguera González, hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , asesinado en un operativo militar en México, maneja una cafetería ubicada en el centro comercial Perris en California, Estados Unidos, informó este miércoles el medio estadounidense The New York Post.

La cafetería “El Rincón La Chulis” se ubica en un discreto centro comercial. El Post afirmó que visitó el lugar y habló con algunos de los clientes, que describieron a Laisha, de 24 años, como una persona “muy agradable, normal y respetuosa que lleva un buen negocio, pero nunca habla de su familia ni de su marido”.

Dijeron que desde la muerte de ‘El Mencho’, el domingo 22 de febrero, Oseguera González no se ha presentado en la cafetería. La joven fue vista en el funeral de su padre en Guadalajara, Jalisco, el domingo 1 de marzo y lunes 2 de marzo.

“Había visto rumores en Internet, pero a nadie se le ocurriría pensar en algo como el cártel. Es una cafetería normal”, dijo un cliente habitual de “El Rincón La Chulis” para el Post.

“EL RINCÓN LA CHULIS”

La cafetería, señala el medio, tiene una gran reputación en Internet y ofrece bebidas como horchata helada con leche, moca mexicana y matcha con fresa, así como chilaquiles y crepes de fruta en platos con forma de corazón.

La cafetería está decorada con carteles en español que dicen “El amor puede esperar, pero la comida no”, “La vida es corta, cómete una torta”, las cuales cuentan con luz neón.

Pero de acuerdo con el Post, que hizo una revisión de las reseñas sobre el lugar, un cliente mencionó que en una ocasión Laisha supuestamente le tiró una bebida a “una anciana que estaba sentada frente a mi mesa. No sé por qué, pero la anciana se cayó y Laisha le dijo que se fuera porque se había caído y no quería que la demandaran”.

Un sitio de recomendaciones que cuenta con reseñas de “El Rincón La Chulis”, que identifica a Laisha G. como la dueña del lugar, dice en inglés y en español que “Nosotras te consentiremos y te haremos sentir como en casa. Nuestro compromiso es mejorar tu día y brindarte un gran servicio. Ven y deleita tus sentidos! Este será tu segundo hogar!”.

Refiere que el sitio fue abierto en 2018, además de que “es un negocio familiar. La Chulis viajaba por todo el mundo, cuando visitó París, quedó enamorada del café Le Brioche Doree; decidió abrir una cafetería para que todos prueben la delicia del café”, se lee en el portal.

The New York Post afirmó que otra persona en el café mencionó que Jessica Johana Oseguera González, conocida como ‘La Negra’, había visitado el sitio el año pasado; quien fue condenada a 3 meses de prisión en Estados Unidos, tras declararse culpable de cinco cargos de lavado de dinero, pero su liberación fue en marzo de 2022, 25 meses después.

¿QUIÉN ES LAISHA MICHELLE?

Laisha Michelle Oseguera González es, de los hijos de “El Mencho”, quien mantiene más bajo perfil y no ha sido señalada de algún delito por la justicia. Su hermano Rubén fue condenado a cadena perpetua en 2025 en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Su hermana Jessica Johana fue condenada en Estados Unidos por lavado de dinero procedente de las ventas de fentanilo, cocaína y otras drogas. Cumplió 25 meses de una sentencia de 30 meses de prisión y fue liberada en marzo de 2022. De acuerdo con un cliente del café, Jessica visitó a Laisha el año pasado.

Laisha Oseguera está casada con Cristian Gutiérrez-Ochoa, de 39 años, presunto miembro de alto rango del CJNG acusado de secuestrar a dos miembros de la Armada Mexicana y quien fingió su muerte para huir a Estados Unidos. Sin embargo, fue arrestado en 2024 en Estados Unidos y condenado en diciembre pasado a 11 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero.

El Post señala que, al parecer, Laisha vive en la casa en Riverside que Gutiérrez-Ochoa compró por 1.2 millones de dólares en efectivo.

