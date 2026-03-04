Las redadas migratorias de Trump generan refugios clandestinos

Por: Miriam Jordan and Maddie McGarvey La habitación de arriba estaba preparada. Tres ositos de peluche y una sonriente muñeca de tela descansaban sobre una cama pulcramente tendida. Había un moisés cerca. En la cómoda había un santuario de cuidados: champú para bebés, crema corporal y talco. Caía la noche en Springfield, Ohio, cuando llegó una madre haitiana y su bebé de un mes. Lee, de unos 70 años, nunca había conocido a la mujer que llegó a su puerta. Sin embargo, se abrazaron. Después de mimar al bebé, Lee dio a sus invitados un recorrido por la casa, terminando en el dormitorio que les serviría de refugio ante una temida redada migratoria. TE PUEDE INTERESAR: Denuncia la Federación Internacional de Derechos Humanos violaciones del derecho humanitario por parte de EU, Israel e Irán Aquella noche, la ansiedad crecía en todo Springfield. Las personas haitianas y sus partidarios estadounidenses esperaban la decisión de un tribunal federal, prevista para la medianoche del 2 de febrero, sobre el destino del Estatus de Protección Temporal, o TPS por su sigla en inglés, para Haití, el programa que ha permitido que sus beneficiarios vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump había tomado medidas para poner fin a este estatuto a partir del 3 de febrero. Sin la intervención del tribunal, miles de haitianos de Springfield habrían pasado a ser susceptibles a la deportación de la noche a la mañana, y los agentes federales podrían descender sobre la ciudad al día siguiente.

Incluso después de que el tribunal bloqueara la rescisión, esa perspectiva continúa. El gobierno le ha pedido a un tribunal de apelación que anule la decisión del tribunal inferior y, en una demanda sobre personas sirias, la semana pasada pidió a la Corte Suprema que adoptara medidas de emergencia que podrían darle al gobierno mucho más poder para limitar o poner fin al TPS de forma generalizada. Más de 10.000 personas haitianas viven en Springfield, ciudad de 58.000 habitantes situada entre Dayton y Columbus. Aunque algunos son ciudadanos estadounidenses, la mayoría tienen TPS, y en los meses previos a la sentencia del tribunal, muchos estadounidenses se movilizaron para ayudar a la creciente comunidad haitiana. En iglesias y centros comunitarios, organizaron servicios de oración, marchas y campañas de petición. Los voluntarios dirigieron simulacros de prácticas. Otros aceptaron actuar como tutores legales de niños cuyos padres haitianos temían ser detenidos. Algunos hicieron algo más arriesgado: convirtieron discretamente dormitorios de invitados y sótanos amueblados en lugares de refugio. En los días previos a la expiración del TPS el 2 de febrero, muchas familias haitianas empezaron a retirarse de la vida cotidiana. “Profesores, empleadores, pastores, escuelas: todos fuimos testigos de la desaparición de miembros de nuestra comunidad”, dijo Anna Poteet, de 39 años, quien enseña inglés a migrantes todos los domingos en un centro local. El 1 de febrero, solo acudieron a su clase cinco alumnos, frente a los 15 habituales. Ese mismo fin de semana, visitó una iglesia haitiana que suele convocar a unos 100 fieles. Solo había 20 en los bancos. El lunes, su hijo de 8 años llegó a casa preguntando por qué muchos de sus amigos no habían ido a la escuela. La pequeña red secreta que empezó a acoger a familias haitianas se hace eco de un capítulo previo de la historia de la ciudad.

En su día, Springfield fue una parada del Ferrocarril Subterráneo, la red de abolicionistas que ayudaba a las personas esclavizadas a huir a los estados libres o a Canadá. La ruta 68 pasa cerca de la antigua casa de George y Sarah Gammon, quienes fueron esclavos y cuya casa, hoy convertida en museo, era una estación de paso para quienes huían de la esclavitud. “En la década de 1850, la gente de aquí acogía a personas esclavizadas que buscaban la libertad”, dijo Marie, una activista local que ha estado investigando a las personas que se ofrecían como anfitrionas. “Hoy en día, hay personas que ofrecen refugio seguro a haitianos que solo quieren vivir en paz y con seguridad”, dijo. Debido al secretismo que rodea a la iniciativa, la cual no se ha hecho pública hasta ahora, The New York Times accedió a identificar a las personas implicadas solo por su segundo nombre. “Estoy muy enfadada por la forma en que nuestro gobierno trata a los recién llegados”, dijo Lee, jubilada, mientras acunaba al bebé. “Somos un país de inmigrantes”, dijo. “Mi familia vino aquí desde Irlanda”. La ley federal tipifica como delito “ocultar, dar cobijo o proteger de la detección” a un migrante no autorizado. Se trata de un delito grave que puede acarrear hasta cinco años de prisión. En el pasado, los enjuiciamientos se han centrado en los traficantes y, a veces, en los empleadores, pero no en los ciudadanos comunes. Los lugares de culto tienen una larga tradición de ofrecer refugio a los migrantes indocumentados. Su condición de instituciones religiosas normalmente les ha proporcionado protección frente a las fuerzas migratorias. Y algunas congregaciones se han comprometido a seguir proporcionando refugio incluso después de que, el año pasado, el gobierno de Trump levantara las restricciones a las medidas coercitivas en iglesias y otros lugares “sensibles”, como escuelas y hospitales. Las personas comunes que se organizan para acoger a migrantes en domicilios particulares representan un frente de resistencia emergente e invisible. No se trata de activistas experimentados. Son vecinos, como Jean. Jean, una mujer de unos 40 años sin afiliación política ni religiosa, dijo que se había sentido obligada a dar un paso adelante después de un inquietante incidente en el trabajo. Un empleado migrante de la empresa, que no está en Springfield, fue detenido por agentes de inmigración. Jean empezó a pensar en las familias haitianas de su propia comunidad. Mientras los grupos locales organizaban entregas de alimentos y patrullas de vigilancia vecinal por si aparecían agentes federales, Jean se preocupó por un riesgo más fundamental, al saber que el Departamento de Seguridad Nacional tiene las direcciones de todos los haitianos que tienen el TPS. “Empecé a preguntarme: ‘¿Adónde huye la gente?’”, dijo Jean. “Necesitamos alojamiento de emergencia”. Se puso en contacto con su amiga Marie, quien tiene contactos en la comunidad haitiana. Casualmente, Marie ya estaba recibiendo mensajes cifrados de estadounidenses de la zona, algunos de la iglesia, otros completos desconocidos, ofreciendo sus casas. Por aquel entonces, los enfrentamientos se habían intensificado en Minnesota, donde el despliegue masivo de agentes federales había provocado la detención de muchos migrantes, incluidos refugiados que se encontraban legalmente en el país. “Minnesota estaba estallando, y la gente pensaba que podría ser el turno de Springfield”, recordó Marie. “Querían proteger a nuestros haitianos”. Marie y Jean se dieron cuenta de que podían ayudar, pero tenían que investigar escrupulosamente a los posibles anfitriones. Algunos eran viejos conocidos. Otros venían recomendados, pero debían ser avalados por al menos dos personas de confianza de los amigos. Si alguien no les gustaba, Marie rechazaba la oferta educadamente. “Vives demasiado lejos del colegio de los niños”, respondía, por ejemplo. Una vez aprobados los anfitriones, todo se reducía a consideraciones prácticas. ¿Tienes un dormitorio con camas de verdad? ¿Es un espacio adecuado para niños? Por motivos de seguridad, no había hojas de cálculo ni listas en la nube. Jean guardaba los nombres y la información de contacto de los anfitriones aprobados escritos a mano en un pequeño cuadernillo rojo, con la portada grabada con un pájaro dorado posado sobre una pila de libros. No se le escapaba el peligro legal al que podría enfrentarse. “Casi todo está en una zona gris”, dijo Jean. “Esto tiene que hacerse, aunque haya riesgos”. En respuesta a una solicitud de comentarios sobre los estadounidenses que albergan a migrantes que temen ser detenidos y expulsados, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que las personas despojadas del TPS deberían utilizar el proceso de autodeportación del gobierno “para recibir un boleto de avión de ida gratuito y una asistencia económica de 2600 dólares para ayudarles a reasentarse en otro lugar”.