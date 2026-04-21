Falta de señalamiento provoca accidente entre camioneta y moto en Saltillo

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Saltillo
/ 21 abril 2026
    Falta de señalamiento provoca accidente entre camioneta y moto en Saltillo
    Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del percance y mediar entre las partes involucradas en el lugar del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos valoraron a los lesionados en el sitio, quienes no requirieron traslado y permanecieron en espera de un acuerdo entre aseguradoras

Ante la falta de señalamientos, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada en un accidente vehicular en calles de la colonia 15 de Septiembre, en Saltillo.

Cerca de las 11:30 horas de este martes, una camioneta Ford EcoSport, conducida por Juan Gilberto ¨N¨, de 62 años, circulaba sobre la calle Gorrión con dirección a Morelos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-cuerpo-sin-vida-a-un-costado-de-la-carretera-57-vecinos-lo-vieron-deambular-CF20169847
$!El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta no respetó el cruce, lo que provocó el choque contra la motocicleta en la que viajaban dos personas.
El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta no respetó el cruce, lo que provocó el choque contra la motocicleta en la que viajaban dos personas. ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al cruce con la calle Cardenal, el conductor no realizó el alto y se impactó contra una motocicleta Italika en la que viajaban Joel ¨N¨ y Lesly ¨N¨, ambos de 32 años.

$!Vecinos del sector auxiliaron a los involucrados y solicitaron apoyo al 911 tras presenciar el impacto entre los vehículos.
Vecinos del sector auxiliaron a los involucrados y solicitaron apoyo al 911 tras presenciar el impacto entre los vehículos. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos del sector, al percatarse de lo ocurrido, salieron para auxiliar a los involucrados y dieron aviso al sistema de emergencias 911, solicitando una ambulancia y una patrulla.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados en el lugar, quienes no requirieron traslado hospitalario tras la valoración médica.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados en el lugar, quienes no requirieron traslado hospitalario tras la valoración médica. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a las personas, quienes no requirieron traslado a un hospital, permaneciendo en el sitio en espera de que se pudiera llegar a un convenio entre las aseguradoras.

Elementos de la Policía de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y dialogaron con las partes para intentar llegar a un acuerdo sobre la responsabilidad, en un cruce donde no se cuenta con señalamientos de alto.

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