Falta de señalamiento provoca accidente entre camioneta y moto en Saltillo

Ante la falta de señalamientos, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada en un accidente vehicular en calles de la colonia 15 de Septiembre, en Saltillo. Cerca de las 11:30 horas de este martes, una camioneta Ford EcoSport, conducida por Juan Gilberto ¨N¨, de 62 años, circulaba sobre la calle Gorrión con dirección a Morelos.

Al llegar al cruce con la calle Cardenal, el conductor no realizó el alto y se impactó contra una motocicleta Italika en la que viajaban Joel ¨N¨ y Lesly ¨N¨, ambos de 32 años.

Vecinos del sector, al percatarse de lo ocurrido, salieron para auxiliar a los involucrados y dieron aviso al sistema de emergencias 911, solicitando una ambulancia y una patrulla.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a las personas, quienes no requirieron traslado a un hospital, permaneciendo en el sitio en espera de que se pudiera llegar a un convenio entre las aseguradoras. Elementos de la Policía de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y dialogaron con las partes para intentar llegar a un acuerdo sobre la responsabilidad, en un cruce donde no se cuenta con señalamientos de alto.