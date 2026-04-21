Localizan cuerpo sin vida a un costado de la carretera 57; vecinos lo vieron deambular

Un hombre fue localizado sin vida a un costado de la carretera 57, en el tramo Puerto México–Derramadero, luego de reportarse al personal de la Policía Municipal de Saltillo la presencia de una persona a un costado de la vía.

De acuerdo con el reporte, los oficiales adscritos a ese sector detectaron a una persona tirada a la orilla de la carretera, a la altura del kilómetro 240, por lo que se aproximaron para verificar la situación.