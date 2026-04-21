Localizan cuerpo sin vida a un costado de la carretera 57; vecinos lo vieron deambular

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Saltillo
/ 21 abril 2026
    Localizan cuerpo sin vida a un costado de la carretera 57; vecinos lo vieron deambular
    El cuerpo fue cubierto por autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento y traslado. ULISES MARTÍNEZ

Testigos indicaron que el hombre llevaba varios días en la zona y habría mencionado ser originario de Guerrero

Un hombre fue localizado sin vida a un costado de la carretera 57, en el tramo Puerto México–Derramadero, luego de reportarse al personal de la Policía Municipal de Saltillo la presencia de una persona a un costado de la vía.

De acuerdo con el reporte, los oficiales adscritos a ese sector detectaron a una persona tirada a la orilla de la carretera, a la altura del kilómetro 240, por lo que se aproximaron para verificar la situación.

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$!La zona fue resguardada mientras autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la muerte.
La zona fue resguardada mientras autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la muerte. ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al punto, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a resguardar el área y dar aviso a las autoridades correspondientes, cubriendo el cuerpo con bolsas de plástico.

El fallecido presentaba características de una persona en situación de calle. Algunos habitantes de la zona señalaron que lo habían visto deambular durante al menos tres días por el área, donde también se quedaba a dormir.

$!El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 240, donde oficiales confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 240, donde oficiales confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. ULISES MARTÍNEZ

Según los mismos testimonios, el hombre mencionó ser originario del estado de Guerrero. Las autoridades iniciaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y la investigación de las causas del fallecimiento.

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