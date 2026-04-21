Localizan cuerpo sin vida a un costado de la carretera 57; vecinos lo vieron deambular
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Testigos indicaron que el hombre llevaba varios días en la zona y habría mencionado ser originario de Guerrero
Un hombre fue localizado sin vida a un costado de la carretera 57, en el tramo Puerto México–Derramadero, luego de reportarse al personal de la Policía Municipal de Saltillo la presencia de una persona a un costado de la vía.
De acuerdo con el reporte, los oficiales adscritos a ese sector detectaron a una persona tirada a la orilla de la carretera, a la altura del kilómetro 240, por lo que se aproximaron para verificar la situación.
Al llegar al punto, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a resguardar el área y dar aviso a las autoridades correspondientes, cubriendo el cuerpo con bolsas de plástico.
El fallecido presentaba características de una persona en situación de calle. Algunos habitantes de la zona señalaron que lo habían visto deambular durante al menos tres días por el área, donde también se quedaba a dormir.
Según los mismos testimonios, el hombre mencionó ser originario del estado de Guerrero. Las autoridades iniciaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y la investigación de las causas del fallecimiento.