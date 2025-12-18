Familia solicita apoyo para cubrir gastos funerarios en Saltillo

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
    Familia solicita apoyo para cubrir gastos funerarios en Saltillo
    Familiares de Fernando Hernández Rincón solicitaron el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos de velación y sepultura, tras enfrentar una situación económica complicada en Saltillo. FOTO: ARCHIVO

La familia de Fernando Hernández Rincón enfrenta dificultades para cubrir los gastos de velación y sepultura, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía

Una familia de Saltillo solicitó el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos funerarios de Fernando Hernández Rincón, de 74 años, quien falleció recientemente, dejando pendientes diversos costos relacionados con su velación y sepultura.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan plaga en colonia de Saltillo y en redes responden: ‘la plaga somos nosotros’

Francisca Hernández, hermana del, explicó que la familia atraviesa una situación económica complicada y que no han logrado reunir el monto necesario para cubrir todos los gastos. Señaló que el velorio se realizó en su domicilio, ante la imposibilidad de costear una capilla funeraria. “Somos una familia de muy bajos recursos. Yo soy viuda y no tengo sostenimiento de nadie”, comentó.

De acuerdo con lo informado, actualmente se requiere cubrir 7 mil pesos correspondientes a la velación, así como 10 mil pesos del panteón, lo que representa un adeudo aproximado de 17 mil pesos.

La familia indicó que Fernando Hernández Rincón padecía problemas de salud, entre ellos diabetes y otras complicaciones médicas, que derivaron en su fallecimiento. Ante esta situación, hicieron un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para poder solventar los gastos pendientes.

Las personas que deseen apoyar pueden realizar depósitos o transferencias a la tarjeta bancaria Banorte con número 4915 6694 3812 6581, a nombre de la familia, o bien acudir directamente al domicilio donde se llevó a cabo el velorio, ubicado en la calle Manuel Robles Pezuela número 791, colonia La Minita, en Saltillo.

Los familiares agradecieron cualquier apoyo que pueda brindarse en este momento difícil.

Temas


Colecta
Fallecimientos

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Constitución remendada

Remendada
true

El dilema sobre Venezuela
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
El sol sale sobre un petrolero anclado en los muelles de la Refinería Cardón en Punto Fijo, Venezuela. El gobierno venezolano ordenó a su Armada escoltar a los buques que transportan productos petrolíferos.

La Armada venezolana escolta buques tras la amenaza de bloqueo de Trump
El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de fortalecer el apoyo al deporte y al alto rendimiento durante los próximos años.

Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares