Familia solicita apoyo para cubrir gastos funerarios en Saltillo

Una familia de Saltillo solicitó el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos funerarios de Fernando Hernández Rincón, de 74 años, quien falleció recientemente, dejando pendientes diversos costos relacionados con su velación y sepultura.

Francisca Hernández, hermana del, explicó que la familia atraviesa una situación económica complicada y que no han logrado reunir el monto necesario para cubrir todos los gastos. Señaló que el velorio se realizó en su domicilio, ante la imposibilidad de costear una capilla funeraria. “Somos una familia de muy bajos recursos. Yo soy viuda y no tengo sostenimiento de nadie”, comentó.

De acuerdo con lo informado, actualmente se requiere cubrir 7 mil pesos correspondientes a la velación, así como 10 mil pesos del panteón, lo que representa un adeudo aproximado de 17 mil pesos.

La familia indicó que Fernando Hernández Rincón padecía problemas de salud, entre ellos diabetes y otras complicaciones médicas, que derivaron en su fallecimiento. Ante esta situación, hicieron un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para poder solventar los gastos pendientes.

Las personas que deseen apoyar pueden realizar depósitos o transferencias a la tarjeta bancaria Banorte con número 4915 6694 3812 6581, a nombre de la familia, o bien acudir directamente al domicilio donde se llevó a cabo el velorio, ubicado en la calle Manuel Robles Pezuela número 791, colonia La Minita, en Saltillo.

Los familiares agradecieron cualquier apoyo que pueda brindarse en este momento difícil.