Reportan plaga en colonia de Saltillo y en redes responden: ‘la plaga somos nosotros’

Reportes ciudadanos sobre una supuesta plaga comenzaron a circular en redes sociales luego de que vecinos de la colonia Misión Cerritos, al oriente de Saltillo , alertaran sobre la presencia de numerosos insectos en la cuadra de la calle Reyna Masso Masso. Las imágenes y comentarios despertaron inquietud entre habitantes de la zona, quienes señalaron que los pequeños animales se concentraban principalmente en árboles, fachadas y banquetas.

Conforme las publicaciones se viralizaron, usuarios de otras colonias se sumaron al reporte. Vecinos de Mirasierra y Saltillo 2000 indicaron que el mismo insecto había aparecido en patios y árboles cercanos a sus viviendas, lo que llevó a pensar que se trataba de un fenómeno extendido en distintos puntos de la ciudad y no de un caso aislado.

En medio de la conversación digital, varios usuarios identificaron al insecto como la chinche del arce, conocida científicamente como Boisea trivittata. Se trata de una especie común en América del Norte que suele aparecer en grandes cantidades durante ciertas épocas del año, especialmente en zonas urbanas donde abundan árboles como el arce, el fresno y el ailanto. Su cuerpo es alargado, de color negro con marcas rojizas o anaranjadas, y mide entre 12 y 14 milímetros.

Diversos comentarios buscaron frenar el alarmismo y llamaron a la conciencia ambiental. Angélica Silva señaló que “no hay que matarlos, son inofensivos; en los árboles cerca de mi casa aparecen por temporada y después se van”, mientras que Nydia Elizondo subrayó que estos insectos “son alimento de aves y se juntan para hibernar”. En el mismo sentido, la página Corazón Patitas pidió dejar de lado la desinformación y respetar la fauna urbana.

Otros mensajes adoptaron un tono más crítico y reflexivo. Mario Cárdenas expresó que “la plaga somos los humanos que invadimos su hábitat”, comentario que fue ampliamente compartido. Perla Torres, por su parte, relató que en el árbol junto a su casa se reproducen en grandes cantidades y suelen permanecer agrupados, lo que refuerza la percepción de invasión entre algunos vecinos.

También hubo quienes aportaron información práctica. Alejandro Almaguer Loera explicó que, aunque son inofensivos para el ser humano, con el frío pueden ingresar a las viviendas y sus desechos llegan a manchar paredes y vehículos, por lo que recomendó medidas como la poda de árboles, limpieza con agua y jabón y fumigación preventiva. En tanto, una cuenta dedicada a fumigaciones confirmó que se trata de chinche del arce, diferenciándola de otras especies que suelen confundirse.

La discusión dejó en evidencia dos posturas: quienes consideran al insecto una plaga por las molestias que genera y quienes insisten en que su presencia es parte del equilibrio natural de la ciudad. Mientras tanto, expertos y usuarios informados coinciden en que la chinche del arce no representa un riesgo para la salud humana y que la información es clave para evitar reacciones desproporcionadas ante fenómenos propios del entorno urbano.