Fatal volcadura: joven pierde la vida al caer a un arroyo en la Monterrey-Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Pese a ser rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, el hombre de 25 años falleció minutos después de su ingreso
Felipe Johan Castañeda, de 25 años de edad, falleció la mañana de este domingo al ingresar al área de urgencias del Hospital General de Saltillo, luego de resultar gravemente lesionado en una salida de camino con volcadura registrada en la carretera Monterrey–Saltillo.
TE PUEDE INTERESAR: Cae en la CDMX mujer vinculada a robos en el norte de Saltillo
El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 horas, a la altura del arroyo de Los Cárdenas, en el tramo que conecta con el sector de Los Valdez. La víctima conducía un vehículo Ford Fiesta y se desplazaba de sur a norte con dirección a Ramos Arizpe, cuando presuntamente el exceso de velocidad provocó que perdiera el control de la unidad.
Tras salirse del camino, el automóvil cayó a una profundidad aproximada de siete metros, por lo que fue necesario realizar el reporte correspondiente al sistema de emergencias 911.
Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes, con apoyo de equipo hidráulico, llevaron a cabo las labores de rescate para liberar al conductor, que había quedado atrapado al interior del vehículo. Para su extracción, fue necesario destruir las puertas laterales de la unidad siniestrada.
El joven fue trasladado de inmediato al Hospital General de Saltillo; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico y a la aplicación de maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.
El hecho fue consignado ante la Fiscalía General del Estado, que tomó conocimiento del accidente y ordenó el traslado del cuerpo al Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley.