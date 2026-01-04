Fatal volcadura: joven pierde la vida al caer a un arroyo en la Monterrey-Saltillo

Felipe Johan Castañeda, de 25 años de edad, falleció la mañana de este domingo al ingresar al área de urgencias del Hospital General de Saltillo, luego de resultar gravemente lesionado en una salida de camino con volcadura registrada en la carretera Monterrey–Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Cae en la CDMX mujer vinculada a robos en el norte de Saltillo

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 horas, a la altura del arroyo de Los Cárdenas, en el tramo que conecta con el sector de Los Valdez. La víctima conducía un vehículo Ford Fiesta y se desplazaba de sur a norte con dirección a Ramos Arizpe, cuando presuntamente el exceso de velocidad provocó que perdiera el control de la unidad.

Tras salirse del camino, el automóvil cayó a una profundidad aproximada de siete metros, por lo que fue necesario realizar el reporte correspondiente al sistema de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes, con apoyo de equipo hidráulico, llevaron a cabo las labores de rescate para liberar al conductor, que había quedado atrapado al interior del vehículo. Para su extracción, fue necesario destruir las puertas laterales de la unidad siniestrada. El joven fue trasladado de inmediato al Hospital General de Saltillo; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico y a la aplicación de maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.