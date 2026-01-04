Fatal volcadura: joven pierde la vida al caer a un arroyo en la Monterrey-Saltillo

    El vehículo terminó al fondo de un arroyo tras salirse del camino en la carretera Monterrey–Saltillo, presuntamente por exceso de velocidad. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Pese a ser rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, el hombre de 25 años falleció minutos después de su ingreso

Felipe Johan Castañeda, de 25 años de edad, falleció la mañana de este domingo al ingresar al área de urgencias del Hospital General de Saltillo, luego de resultar gravemente lesionado en una salida de camino con volcadura registrada en la carretera Monterrey–Saltillo.

$!La volcadura ocurrió alrededor de las 5:30 horas en el arroyo de Los Cárdenas, en el tramo hacia Los Valdez.
La volcadura ocurrió alrededor de las 5:30 horas en el arroyo de Los Cárdenas, en el tramo hacia Los Valdez. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 horas, a la altura del arroyo de Los Cárdenas, en el tramo que conecta con el sector de Los Valdez. La víctima conducía un vehículo Ford Fiesta y se desplazaba de sur a norte con dirección a Ramos Arizpe, cuando presuntamente el exceso de velocidad provocó que perdiera el control de la unidad.

$!Elementos de Protección Civil y Bomberos utilizaron equipo hidráulico para rescatar al joven, quien quedó atrapado dentro del automóvil.
Elementos de Protección Civil y Bomberos utilizaron equipo hidráulico para rescatar al joven, quien quedó atrapado dentro del automóvil.

Tras salirse del camino, el automóvil cayó a una profundidad aproximada de siete metros, por lo que fue necesario realizar el reporte correspondiente al sistema de emergencias 911.

$!Para su extracción, fue necesario destruir las puertas laterales de la unidad siniestrada.
Para su extracción, fue necesario destruir las puertas laterales de la unidad siniestrada. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes, con apoyo de equipo hidráulico, llevaron a cabo las labores de rescate para liberar al conductor, que había quedado atrapado al interior del vehículo. Para su extracción, fue necesario destruir las puertas laterales de la unidad siniestrada.

El joven fue trasladado de inmediato al Hospital General de Saltillo; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico y a la aplicación de maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

$!El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, donde perdió la vida minutos después.
El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, donde perdió la vida minutos después. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

El hecho fue consignado ante la Fiscalía General del Estado, que tomó conocimiento del accidente y ordenó el traslado del cuerpo al Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley.

