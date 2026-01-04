Cae en la CDMX mujer vinculada a robos en el norte de Saltillo

Tras una investigación interinstitucional que se extendió fuera de Coahuila, autoridades de seguridad lograron la detención en la Ciudad de México de una mujer presuntamente vinculada con robos a viviendas registrados al norte de Saltillo, en los que se sustrajeron dinero en efectivo y joyería.

De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, los hechos derivaron de dos robos domiciliarios que activaron labores de inteligencia y seguimiento en coordinación con corporaciones estatales y federales, así como con autoridades de otras entidades del país.

La detenida fue identificada como Jennifer Brigit “N”, de 33 años de edad y de origen colombiano. Su localización fue posible gracias al trabajo del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, la Policía Cibernética de Saltillo, así como de los sistemas C2 y C4.

Las investigaciones permitieron ubicar un vehículo presuntamente relacionado con los robos, el cual fue rastreado primero en el estado de Morelos y posteriormente en la capital del país, donde también se confirmó el uso de placas vehiculares clonadas.

Con apoyo de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México y de Morelos, la Secretaría de Marina y el sistema C5, se identificaron diversas rutas utilizadas por los probables responsables, lo que llevó a su localización en la alcaldía Cuauhtémoc.

La detención de la mujer se realizó frente al mercado Peralvillo, en la Ciudad de México. La Comisaría de Seguridad informó que la Fiscalía General del Estado de Coahuila integra las carpetas de investigación correspondientes, tanto para continuar con el proceso legal como para ubicar y detener a otros posibles involucrados.