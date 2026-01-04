Cae en la CDMX mujer vinculada a robos en el norte de Saltillo

Saltillo
/ 4 enero 2026
    Cae en la CDMX mujer vinculada a robos en el norte de Saltillo
    La detención se realizó frente al mercado Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades de varios estados y dependencias federales. FOTO: CORTESÍA

Una investigación coordinada entre autoridades municipales, estatales y federales permitió la detención en la Ciudad de México de una mujer presuntamente implicada en robos a viviendas cometidos al norte de Saltillo

Tras una investigación interinstitucional que se extendió fuera de Coahuila, autoridades de seguridad lograron la detención en la Ciudad de México de una mujer presuntamente vinculada con robos a viviendas registrados al norte de Saltillo, en los que se sustrajeron dinero en efectivo y joyería.

De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, los hechos derivaron de dos robos domiciliarios que activaron labores de inteligencia y seguimiento en coordinación con corporaciones estatales y federales, así como con autoridades de otras entidades del país.

TE PUEDE INTERESAR: Detiene Policía Cibernética de Saltillo a presunto defraudador en venta por redes sociales

La detenida fue identificada como Jennifer Brigit “N”, de 33 años de edad y de origen colombiano. Su localización fue posible gracias al trabajo del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, la Policía Cibernética de Saltillo, así como de los sistemas C2 y C4.

Las investigaciones permitieron ubicar un vehículo presuntamente relacionado con los robos, el cual fue rastreado primero en el estado de Morelos y posteriormente en la capital del país, donde también se confirmó el uso de placas vehiculares clonadas.

Con apoyo de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México y de Morelos, la Secretaría de Marina y el sistema C5, se identificaron diversas rutas utilizadas por los probables responsables, lo que llevó a su localización en la alcaldía Cuauhtémoc.

La detención de la mujer se realizó frente al mercado Peralvillo, en la Ciudad de México. La Comisaría de Seguridad informó que la Fiscalía General del Estado de Coahuila integra las carpetas de investigación correspondientes, tanto para continuar con el proceso legal como para ubicar y detener a otros posibles involucrados.

Temas


Detenciones
Última hora Saltillo

Localizaciones


CDMX
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela envía un mensaje a América Latina, dice especialista.

Saltillo: ‘Sin apoyo externo no había forma de sacar a Maduro del poder’
Algunos testimonios señalan un ambiente de celebración entre familiares de venezolanos en Caracas.

Venezolanos en México tranquilos y en alerta ante detención de Nicolas Maduro
true

América Latina debe seguir siendo una Zona de Paz

true

Sheinbaum: Las últimas tres semanas en Palacio... y Acapulco
Rediseñando el mundo

Rediseñando el mundo
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
Con el nuevo reglamento desaparece el Centro de Control Canino para dar paso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela