FGE catea financiera Crevi Autos en Saltillo; suma ocho denuncias por fraude
Habría más de 50 personas afectadas; dos hombres fueron detenidos durante el operativo
Alrededor del mediodía de este sábado, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un cateo en la financiera Crevi Autos, ubicada en la Plaza Carranza de Saltillo. La diligencia se realizó en conjunto con agentes de la Agencia de Investigación Criminal, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Policía Municipal, tras la presentación de ocho denuncias formales en contra de la empresa.
Durante el operativo, varios jóvenes trabajadores fueron retenidos temporalmente mientras se ejecutaba el operativo. Minutos después, arribaron dos hombres que se presentaron como representantes legales del negocio quienes intentaron huir de las autoridades. Su salida fue impedida y ambos fueron detenidos por la Fiscalía y trasladados a las instalaciones de la FGE.
En dicha financiera, el pasado 28 de enero un grupo de personas afectadas se manifestó afuera del establecimiento denunciando que Crevi Autos les había prometido la entrega de vehículos nuevos a mensualidades, por lo que dieron un pago inicial de entre 14 mil y 60 mil pesos, sin embargo no han recibido los automóviles.
En la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se registraron siete quejas contra la razón social Crevi Autos S.A. de C.V. en Saltillo, cuatro de ellas presentadas en diciembre de 2025 y tres durante este año.
ALERTAN POR OPERACIONES FRAUDULENTAS
A través de redes sociales, cientos de saltillenses han expuesto experiencias similares con financieras que ofrecen autos con facilidades, pero que no cumplen con la entrega de vehículos pese a recibir pagos importantes.
Usuarios reportan casos en Autos Star, ubicada en Mariano Abasolo, donde se realizaron enganches de entre 30 mil y 80 mil pesos por vehículos que finalmente no se entregaron.
Algunos denunciantes señalan que, aunque firmaron contratos que prometían la devolución del dinero en tres meses, se les cobraron comisiones por trámites inexistentes y, en ocasiones, se les descontaron montos adicionales al momento de la devolución.
“Conmigo igual fue una experiencia súper desagradable, son puros jóvenes menores de edad los que atienden, tienen varias sucursales... me querían vender una unidad 2015 a un precio súper alto y todavía querían que dejara más enganche, a pesar de que ya había pagado 100 mil. Tuve que pagar un abogado y aun así me quitaron 10 mil de gastos administrativos. Son unas ratas, ya no caigan”, expresó un usuario.
Otros denunciantes llaman a las personas afectadas a presentar sus denuncias ante Profeco o la Fiscalía, con el objetivo de sumar más casos y frenar estas prácticas.
Ante la operación de estos establecimientos, la Fiscalía Estatal exhorta a los afectados a presentar las denuncias correspondientes que permitirá a las autoridades actuar de manera efectiva para detener los fraudes cometidos por estas financieras.