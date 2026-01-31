FGE catea financiera Crevi Autos en Saltillo; suma ocho denuncias por fraude

Alrededor del mediodía de este sábado, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un cateo en la financiera Crevi Autos, ubicada en la Plaza Carranza de Saltillo. La diligencia se realizó en conjunto con agentes de la Agencia de Investigación Criminal, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Policía Municipal, tras la presentación de ocho denuncias formales en contra de la empresa.

Durante el operativo, varios jóvenes trabajadores fueron retenidos temporalmente mientras se ejecutaba el operativo. Minutos después, arribaron dos hombres que se presentaron como representantes legales del negocio quienes intentaron huir de las autoridades. Su salida fue impedida y ambos fueron detenidos por la Fiscalía y trasladados a las instalaciones de la FGE.

En dicha financiera, el pasado 28 de enero un grupo de personas afectadas se manifestó afuera del establecimiento denunciando que Crevi Autos les había prometido la entrega de vehículos nuevos a mensualidades, por lo que dieron un pago inicial de entre 14 mil y 60 mil pesos, sin embargo no han recibido los automóviles.