Evitan empresas inversión privada, por escaso financiamiento en México

México
/ 16 enero 2026
    La falta de compromiso del gobierno ante estos factores, las organizaciones presentan un incremento en los costos operativos. Cuarto Oscuro

Destacan que la infraestructura pública en México tiene una escasa inversión, dificultando que las empresas crezcan y dejando al país como poco productivo.

La falta de certidumbre jurídica y seguridad, una relación tensa con la autoridad fiscal, mayores costos laborales y la falta de inversión pública en energía e infraestructura están dificultando que las empresas privadas inviertan más en el país, coincidieron empresarios y financieros.

"Cada vez es más difícil operar en México. Estamos lidiando no con la expansión, sino con la continuidad operativa; tenemos problemas con lo que ya tenemos porque ahora le tenemos que invertir más a seguridad, cosa que no era necesariamente así; ahora tenemos problemas también con seguridad carretera", expresó Silvia Dávila, presidenta de Danone para Latinoamérica y directora general para México.

Durante su participación en el foro “Panorama Económico y Político de México 2026”, enfatizó que Danone no necesariamente está invirtiendo para crecer en el país, sino para poder mantenerse en el mercado.

"Es la parte de la falta de certeza jurídica, por un lado, pero también nuevas normativas, una relación con el SAT bastante tensa, cambios en la ley laboral. La novedad de este año es el camino hacia las 40 horas, que suena muy bien, pero también un incremento del salario mínimo que no para, y que hace que tus costos operativos se hagan muy grandes", abundó.

En el evento, organizado por la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), alertó sobre el desplome de la inversión pública en obras de infraestructura que no necesariamente se ve, pero que es necesaria para el desarrollo del país, principalmente en el sector de energía.

"Ya vamos bien tarde en la apuesta por la energía. Y eso viene de la mano de la segunda apuesta: no vas a tener energía si no tienes infraestructura. Y la infraestructura pública en México, desafortunadamente, es que nos gusta hacer cosas que se ven: una refinería grandota, un aeropuerto con palmeras".

“Pero la infraestructura que necesitamos son ductos, cambiar el cableado, cosas que no son atractivas, que no vas a poder inaugurar, que no vas a poder inaugurar tres o cuatro veces, que la foto va a ser bien difícil de tomar”, expuso.

Insistió en que el mayor reto en el sector eléctrico es la falta de redes de distribución y transmisión, como se observa en las penínsulas de Baja California y Yucatán, donde solo tienen una línea de transmisión y eso desincentiva la inversión.

Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV), dijo que México es un país poco productivo y con escaso financiamiento para que las empresas crezcan.

“Una de las grandes fortalezas que tiene nuestro país es la parte de la manufactura, y en esa parte hace falta capital que pueda llegar a fortalecer las grandes plantas productivas en nuestro país y todavía hacer una conexión con otros países a nivel mundial”, apuntó.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

