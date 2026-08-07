Con devoción, verbena y pólvora, Saltillo celebra al Santo Cristo de la Capilla (video)

La fe salió de la Catedral de Santiago y se extendió por las calles del corazón del Centro Histórico de Saltillo. Cientos de personas participaron este jueves en los festejos por el Santo Cristo de la Capilla, una de las tradiciones religiosas más arraigadas de la ciudad, que volvió a reunir a familias y devotos alrededor del histórico templo. Desde horas antes, la actividad comenzó a concentrarse en los alrededores de la Catedral, ubicada sobre Hidalgo, en su cruce con Juárez. El espacio que actualmente forma parte de Paseo Capital se convirtió en uno de los principales puntos de reunión para quienes acudieron a venerar la imagen, asistir a las celebraciones religiosas o simplemente sumarse a la fiesta popular.

El 6 de agosto marcó la jornada principal de una celebración que comenzó desde finales de julio con el descenso de la imagen del Santo Cristo de la Capilla y continuó con el novenario. De acuerdo con el programa difundido previamente por la Diócesis de Saltillo, durante esos días se realizaron misas, rosarios, Hora Santa, confesiones y peregrinaciones. Durante la fiesta patronal, la Catedral recibió nuevamente a fieles que acudieron a las celebraciones eucarísticas y a encontrarse con una imagen a la que generaciones de saltillenses han encomendado enfermedades, dificultades familiares, agradecimientos y peticiones.

La devoción alrededor del Santo Cristo tiene más de cuatro siglos de historia. La tradición oral sitúa su llegada a la entonces villa de Santiago del Saltillo en una caja transportada por una mula y, con el paso del tiempo, su veneración se convirtió en una de las expresiones religiosas más representativas de la ciudad. Cada 6 de agosto, miles de personas acostumbran acudir a la Catedral para venerarlo. LA FIESTA TAMBIÉN SE VIVE EN LA CALLE Afuera del recinto religioso, el ambiente cambió sin abandonar el motivo de la celebración. Conforme avanzó la tarde y cayó la noche, familias enteras recorrieron las calles aledañas a la Catedral y Paseo Capital, mientras comerciantes atendían los puestos instalados con motivo de la festividad.

La verbena acompañó así a las actividades religiosas. Entre el ir y venir de los asistentes aparecieron los antojitos, dulces y productos ofrecidos por vendedores que cada año encuentran también un espacio dentro de una celebración que combina la solemnidad del templo con el carácter popular de la fiesta. La celebración del Santo Cristo no se ha limitado históricamente al ámbito litúrgico. Las actividades culturales y populares forman parte del programa que acompaña al novenario y a la fiesta patronal; este año, además, se tiene la sexta edición del Santo Cristo Fest, con actividades culturales, artísticas e históricas. PÓLVORA SOBRE LA CATEDRAL Ya entrada la noche llegó uno de los momentos más vistosos de la jornada. Los asistentes dirigieron la mirada hacia el cielo mientras la pólvora comenzó a iluminar los alrededores de la Catedral de Santiago.

Los fuegos artificiales estallaron sobre las torres del templo y pudieron observarse desde distintos puntos del Centro Histórico. Abajo, entre la multitud, teléfonos celulares se levantaron para registrar el espectáculo mientras continuaba el movimiento alrededor de la Catedral. Las explosiones de colores ofrecieron una imagen distinta del primer cuadro de Saltillo: la Catedral iluminada, las calles ocupadas por los asistentes y, sobre ellas, la pirotecnia extendiéndose por el cielo nocturno.

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Así transcurrió la jornada principal de una tradición que cada agosto vuelve a ocupar el corazón de Saltillo. Entre misas y plegarias dentro de la Catedral; puestos, comida y familias en las calles, y pólvora en el cielo, la celebración del Santo Cristo de la Capilla volvió a reunir la expresión religiosa con la fiesta popular que la ha acompañado durante generaciones.