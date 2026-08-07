Con devoción, verbena y pólvora, Saltillo celebra al Santo Cristo de la Capilla (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Con devoción, verbena y pólvora, Saltillo celebra al Santo Cristo de la Capilla (video)
    La pirotecnia iluminó el cielo sobre la Catedral de Santiago durante la celebración del Santo Cristo de la Capilla. OMAR SAUCEDO

Fieles abarrotaron la Catedral de Santiago y sus alrededores durante una jornada en la que las celebraciones religiosas convivieron con antojitos, comerciantes y la tradicional fiesta popular

La fe salió de la Catedral de Santiago y se extendió por las calles del corazón del Centro Histórico de Saltillo. Cientos de personas participaron este jueves en los festejos por el Santo Cristo de la Capilla, una de las tradiciones religiosas más arraigadas de la ciudad, que volvió a reunir a familias y devotos alrededor del histórico templo.

Desde horas antes, la actividad comenzó a concentrarse en los alrededores de la Catedral, ubicada sobre Hidalgo, en su cruce con Juárez. El espacio que actualmente forma parte de Paseo Capital se convirtió en uno de los principales puntos de reunión para quienes acudieron a venerar la imagen, asistir a las celebraciones religiosas o simplemente sumarse a la fiesta popular.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/registran-otro-suicidio-en-saltillo-tenia-apenas-19-anos-OP22692387

El 6 de agosto marcó la jornada principal de una celebración que comenzó desde finales de julio con el descenso de la imagen del Santo Cristo de la Capilla y continuó con el novenario. De acuerdo con el programa difundido previamente por la Diócesis de Saltillo, durante esos días se realizaron misas, rosarios, Hora Santa, confesiones y peregrinaciones.

Durante la fiesta patronal, la Catedral recibió nuevamente a fieles que acudieron a las celebraciones eucarísticas y a encontrarse con una imagen a la que generaciones de saltillenses han encomendado enfermedades, dificultades familiares, agradecimientos y peticiones.

$!Las torres de la Catedral quedaron enmarcadas por la pirotecnia durante los festejos.
Las torres de la Catedral quedaron enmarcadas por la pirotecnia durante los festejos. OMAR SAUCEDO

La devoción alrededor del Santo Cristo tiene más de cuatro siglos de historia. La tradición oral sitúa su llegada a la entonces villa de Santiago del Saltillo en una caja transportada por una mula y, con el paso del tiempo, su veneración se convirtió en una de las expresiones religiosas más representativas de la ciudad. Cada 6 de agosto, miles de personas acostumbran acudir a la Catedral para venerarlo.

LA FIESTA TAMBIÉN SE VIVE EN LA CALLE

Afuera del recinto religioso, el ambiente cambió sin abandonar el motivo de la celebración. Conforme avanzó la tarde y cayó la noche, familias enteras recorrieron las calles aledañas a la Catedral y Paseo Capital, mientras comerciantes atendían los puestos instalados con motivo de la festividad.

$!La celebración reunió la tradición religiosa con el ambiente popular que cada año acompaña al Santo Cristo.
La celebración reunió la tradición religiosa con el ambiente popular que cada año acompaña al Santo Cristo. OMAR SAUCEDO

La verbena acompañó así a las actividades religiosas. Entre el ir y venir de los asistentes aparecieron los antojitos, dulces y productos ofrecidos por vendedores que cada año encuentran también un espacio dentro de una celebración que combina la solemnidad del templo con el carácter popular de la fiesta.

La celebración del Santo Cristo no se ha limitado históricamente al ámbito litúrgico. Las actividades culturales y populares forman parte del programa que acompaña al novenario y a la fiesta patronal; este año, además, se tiene la sexta edición del Santo Cristo Fest, con actividades culturales, artísticas e históricas.

PÓLVORA SOBRE LA CATEDRAL

Ya entrada la noche llegó uno de los momentos más vistosos de la jornada. Los asistentes dirigieron la mirada hacia el cielo mientras la pólvora comenzó a iluminar los alrededores de la Catedral de Santiago.

$!Desde las alturas se observó la concentración de personas en torno a la Catedral y Paseo Capital.
Desde las alturas se observó la concentración de personas en torno a la Catedral y Paseo Capital. OMAR SAUCEDO

Los fuegos artificiales estallaron sobre las torres del templo y pudieron observarse desde distintos puntos del Centro Histórico. Abajo, entre la multitud, teléfonos celulares se levantaron para registrar el espectáculo mientras continuaba el movimiento alrededor de la Catedral.

Las explosiones de colores ofrecieron una imagen distinta del primer cuadro de Saltillo: la Catedral iluminada, las calles ocupadas por los asistentes y, sobre ellas, la pirotecnia extendiéndose por el cielo nocturno.

Así transcurrió la jornada principal de una tradición que cada agosto vuelve a ocupar el corazón de Saltillo. Entre misas y plegarias dentro de la Catedral; puestos, comida y familias en las calles, y pólvora en el cielo, la celebración del Santo Cristo de la Capilla volvió a reunir la expresión religiosa con la fiesta popular que la ha acompañado durante generaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festividades
Religión
Catedral de Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Juanito el matancero de Laguna Seca

true

Colosio arruinaría su carrera política si busca una gubernatura. Episodio II
true

El oficio menos feliz del mundo
true

Compañeras, compañeros:
true

Así luce una dictadura desesperada
true

La Sedatu paga millones por obras que ellos mismos cancelan
true

Puso Sheinbaum medalla a Reforma
true

Con Sheinbaum o sin ella, EU irá contra el CJNG y los políticos vinculados con ellos