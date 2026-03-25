Fiscalía activa protocolo de búsqueda tras desaparición de adolescente en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 marzo 2026
    Fiscalía activa protocolo de búsqueda tras desaparición de adolescente en Saltillo
    La colaboración ciudadana es esencial en la búsqueda de menores no localizados, por lo que se solicita reportar cualquier información al 911 o al teléfono de la Fiscalía. REDES SOCIALES

Dostin Roberto Adrián Navarro Moreno, fue visto por última vez el día 20 de marzo de 2026, cuando salió de su domicilio con el argumento de acudir a una tienda

La Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió un llamado a la ciudadanía para colaborar en la localización de Dostin Roberto Adrián Navarro Moreno, un adolescente de 15 años reportado como no localizado desde el pasado 20 de marzo de 2026 en el municipio de Saltillo.

Según los reportes oficiales, el joven salió de su domicilio con la intención de acudir a una tienda y desde ese momento se desconoce su paradero. La autoridad señaló que cualquier información que ayude a ubicarlo puede ser determinante para avanzar en la investigación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/desaparece-menor-de-13-anos-en-saltillo-fiscalia-pide-apoyo-AH19693120

El adolescente tiene aproximadamente 1.60 metros de estatura, pesa 55 kilogramos, posee cabello corto color castaño y complexión delgada. Además, presenta piercings en la nariz y ambas orejas. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla gris y una playera color beige.

La Fiscalía exhorta a la población que cuente con información relevante a comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono de contacto de la dependencia: (844) 438 07 00. La colaboración de vecinos, familiares y transeúntes es considerada clave para acelerar la localización del menor.

Las autoridades recuerdan que se mantiene activo el protocolo de búsqueda, que incluye recorridos en la zona, revisión de cámaras de seguridad y monitoreo de posibles rutas de desplazamiento del adolescente. Asimismo, se solicita a la comunidad difundir la información a través de redes sociales y medios locales para ampliar el alcance de la alerta.

La Fiscalía indicó que cada reporte recibido será verificado y evaluado de manera inmediata para determinar acciones concretas que permitan dar con el paradero de Dostin Navarro y garantizar su seguridad. La investigación sigue abierta mientras se recopilan testimonios y se analizan posibles pistas en la zona donde fue visto por última vez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Berino Granados, secretario general adjunto de la CTM.

CTM plantea aumento salarial del 20% para trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe
El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses)

El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses)

El Viernes Santo se realizará el Viacrucis viviente, evento central.

Anuncian programa de Semana Santa 2026 en la Parroquia del Ojo de Agua, en Saltillo
Además de Coahuila y Nuevo León, son otros 12 estados los que presentan el mismo pronóstico.

Advierte Conagua riesgo alto de incendios en región Saltillo-Monterrey
Tema incómodo para la Presidenta

Tema incómodo
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que Coahuila podría verse afectado por la presión de Estados Unidos para cumplir con el tratado de aguas, en un contexto marcado por la sequía en el norte del país.

Coahuila puede verse afectados por la entrega de agua a EU: Sheinbaum
Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana

Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana
Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica

Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica