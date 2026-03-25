Fiscalía activa protocolo de búsqueda tras desaparición de adolescente en Saltillo

Según los reportes oficiales, el joven salió de su domicilio con la intención de acudir a una tienda y desde ese momento se desconoce su paradero. La autoridad señaló que cualquier información que ayude a ubicarlo puede ser determinante para avanzar en la investigación.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió un llamado a la ciudadanía para colaborar en la localización de Dostin Roberto Adrián Navarro Moreno, un adolescente de 15 años reportado como no localizado desde el pasado 20 de marzo de 2026 en el municipio de Saltillo .

El adolescente tiene aproximadamente 1.60 metros de estatura, pesa 55 kilogramos, posee cabello corto color castaño y complexión delgada. Además, presenta piercings en la nariz y ambas orejas. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla gris y una playera color beige.

La Fiscalía exhorta a la población que cuente con información relevante a comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono de contacto de la dependencia: (844) 438 07 00. La colaboración de vecinos, familiares y transeúntes es considerada clave para acelerar la localización del menor.

Las autoridades recuerdan que se mantiene activo el protocolo de búsqueda, que incluye recorridos en la zona, revisión de cámaras de seguridad y monitoreo de posibles rutas de desplazamiento del adolescente. Asimismo, se solicita a la comunidad difundir la información a través de redes sociales y medios locales para ampliar el alcance de la alerta.

La Fiscalía indicó que cada reporte recibido será verificado y evaluado de manera inmediata para determinar acciones concretas que permitan dar con el paradero de Dostin Navarro y garantizar su seguridad. La investigación sigue abierta mientras se recopilan testimonios y se analizan posibles pistas en la zona donde fue visto por última vez.