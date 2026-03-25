Buscan que ladrón de iglesia en Saltillo también tenga sanción legal; párroco interpone denuncia por robo de sagrario y hostias

“Fue el robo de un sagrario, pero en el sagrario está lo más importante y es el verdadero tesoro, no tanto el sagrario, sino el contenido, que son las hostias consagradas”, declaró el obispo, subrayando la importancia espiritual del objeto sustraído.

El Obispo de Saltillo , Monseñor Hilario González García, denunció el robo de un sagrario ocurrido en la capilla del Señor de la Misericordia. El jerarca calificó el evento como un grave agravio a la presencia eucarística y un acto de sacrilegio que mantiene a la comunidad en oración.

González García informó que el párroco del templo, el padre David, ya interpuso la denuncia formal ante las autoridades competentes. Mientras tanto, se ha pedido a los fieles mantener un periodo de luto y oración para reparar la ofensa cometida contra el recinto religioso.

“Esperamos el sábado en la tarde ya hacer el acto de desagravio propiamente, una misa y restablecer el culto en esa capilla”, explicó Monseñor. El obispo hizo un llamado a quien tenga información sobre el paradero de las especies eucarísticas para su pronta recuperación.

Sobre el motivo del robo, el obispo sugirió que podría deberse a la ignorancia sobre el valor material de los objetos. “Hay personas que creen que, porque están dorados, son de oro... a lo mejor se van con la finta”, comentó respecto a la apariencia de los vasos sagrados.

Este incidente representa el primer robo a una iglesia reportado en lo que va del año 2026. “Ya yo pensé que habíamos superado eso, pero no. Parece que volvió a suceder... nos llena de tristeza y de una impotencia de no saber qué hacer”, lamentó el prelado.

Por otro lado, Monseñor Hilario confirmó que, a pesar del incidente, continuará con su agenda de Semana Santa en los centros de readaptación social. Esta labor busca llevar acompañamiento espiritual a las personas privadas de su libertad en diversas regiones del estado.

“El domingo voy con las mujeres, el jueves con los varones, el viernes con las muchachas y el domingo de Pascua con los muchachos”, detalló el obispo sobre sus visitas a los penales de Saltillo y su próxima gira a Monclova el lunes santo.