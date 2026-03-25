Buscan que ladrón de iglesia en Saltillo también tenga sanción legal; párroco interpone denuncia por robo de sagrario y hostias

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Saltillo
/ 25 marzo 2026
    Buscan que ladrón de iglesia en Saltillo también tenga sanción legal; párroco interpone denuncia por robo de sagrario y hostias
    Hilario González García anunció que se realizará una misa de desagravio para restablecer el culto en la capilla afectada. OMAR SAUCEDO

Párroco ya presentó denuncia; preparan misa de desagravio mientras autoridades investigan el primer robo a iglesia en 2026

El Obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, denunció el robo de un sagrario ocurrido en la capilla del Señor de la Misericordia. El jerarca calificó el evento como un grave agravio a la presencia eucarística y un acto de sacrilegio que mantiene a la comunidad en oración.

“Fue el robo de un sagrario, pero en el sagrario está lo más importante y es el verdadero tesoro, no tanto el sagrario, sino el contenido, que son las hostias consagradas”, declaró el obispo, subrayando la importancia espiritual del objeto sustraído.

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González García informó que el párroco del templo, el padre David, ya interpuso la denuncia formal ante las autoridades competentes. Mientras tanto, se ha pedido a los fieles mantener un periodo de luto y oración para reparar la ofensa cometida contra el recinto religioso.

“Esperamos el sábado en la tarde ya hacer el acto de desagravio propiamente, una misa y restablecer el culto en esa capilla”, explicó Monseñor. El obispo hizo un llamado a quien tenga información sobre el paradero de las especies eucarísticas para su pronta recuperación.

Sobre el motivo del robo, el obispo sugirió que podría deberse a la ignorancia sobre el valor material de los objetos. “Hay personas que creen que, porque están dorados, son de oro... a lo mejor se van con la finta”, comentó respecto a la apariencia de los vasos sagrados.

Este incidente representa el primer robo a una iglesia reportado en lo que va del año 2026. “Ya yo pensé que habíamos superado eso, pero no. Parece que volvió a suceder... nos llena de tristeza y de una impotencia de no saber qué hacer”, lamentó el prelado.

Por otro lado, Monseñor Hilario confirmó que, a pesar del incidente, continuará con su agenda de Semana Santa en los centros de readaptación social. Esta labor busca llevar acompañamiento espiritual a las personas privadas de su libertad en diversas regiones del estado.

“El domingo voy con las mujeres, el jueves con los varones, el viernes con las muchachas y el domingo de Pascua con los muchachos”, detalló el obispo sobre sus visitas a los penales de Saltillo y su próxima gira a Monclova el lunes santo.

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El mensaje que llevará a los centros penitenciarios se centra en la figura de “Jesús preso” como símbolo de esperanza. El objetivo es que los internos vean su estancia no como una condena total, sino como una oportunidad de recapacitar y rehacer su vida.

“Que se sientan unidos a Jesús en esa pasión, en ese dolor, pero también se sientan unidos a Jesús en su resurrección, que tengan esperanza de una vida nueva, de una vida plena”, concluyó Monseñor González García.

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Manuel Serrato

Manuel Serrato

Manuel Serrato. Periodista radiofónico desde 2006. Es conductor de noticieros en Grupo Radio Estéreo Mayrán (Torreón, Coahuila). Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, diplomado en Lengua Italiana e Historia del Arte por la escuela Leonardo Da Vinci, de Florencia, Italia y en Competencias Académicas por la Universidad Autónoma de La Laguna. Ha sido articulista en el suplemento Siglo Nuevo, de El Siglo de Torreón. Es catedrático en la Universidad Autónoma de La Laguna y la Universidad del Valle de México.

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