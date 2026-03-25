Desaparece menor de 13 años en Saltillo; Fiscalía pide apoyo

La Fiscalía de Personas Desaparecidas solicita la colaboración ciudadana para localizar a Avril Stephania Maldonado González, una adolescente de 13 años reportada como no localizada desde el pasado 20 de marzo de 2026 en la colonia Isabel Amalia Dávila, en Saltillo.

Según los informes oficiales, la joven fue vista por última vez en la zona y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. La autoridad destacó que cualquier dato sobre su ubicación puede ser clave para avanzar en la investigación.