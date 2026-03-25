Desaparece menor de 13 años en Saltillo; Fiscalía pide apoyo
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La menor Avril Stephania, fue reportada como no localizada desde el 20 de marzo de 2026 en la colonia Isabel Amalia Dávila
La Fiscalía de Personas Desaparecidas solicita la colaboración ciudadana para localizar a Avril Stephania Maldonado González, una adolescente de 13 años reportada como no localizada desde el pasado 20 de marzo de 2026 en la colonia Isabel Amalia Dávila, en Saltillo.
Según los informes oficiales, la joven fue vista por última vez en la zona y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. La autoridad destacó que cualquier dato sobre su ubicación puede ser clave para avanzar en la investigación.
La menor mide aproximadamente 1.50 metros, pesa 50 kilogramos, tiene cabello castaño claro ondulado y presenta pecas en el rostro. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla y una blusa de licra color nude.
Las autoridades instan a la población que pueda aportar información a comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono de la Fiscalía de Personas Desaparecidas: (844) 438 07 00. La colaboración ciudadana es considerada esencial para la pronta localización de la menor.
La Fiscalía recordó que se mantiene activa la búsqueda y exhortó a la comunidad a compartir la información en redes sociales y con vecinos para ampliar el alcance de la alerta. Las investigaciones continúan bajo protocolo de seguridad, con la intención de localizar a la adolescente y garantizar su integridad.