Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: El Buda Feliz, comida tailandesa

Si te preguntas dónde comer comida tailandesa en Saltillo , tienes qué conocer el Buda Feliz. Este restaurante saltillense nació en 2016 con el propósito de difundir la auténtica gastronomía tailandesa en México.

La fundadora destaca que, aunque comparte con la cultura mexicana el gusto por el picante, la identidad de su cocina reside en el uso de ingredientes tradicionales y cocineros originarios de Tailandia.

El primer episodio de Voces Gastronómicas subraya una herencia culinaria familiar que busca diferenciar sus sabores de otras corrientes asiáticas, ofreciendo platillos emblemáticos como el pad thai.

¿QUÉ SIGNIFICA BUDA FELIZ?

El nombre del restaurante ubicado en la capital de Coahuila, simboliza la salud y la buena fortuna, valores fundamentales arraigados en la espiritualidad de su país de origen.

La experiencia de la comida tailandesa no solo se limita a los sabores, sino que integra la cultura y espiritualidad de su país de origen. Al ser Tailandia una nación de fuerte tradición budista, la gastronomía suele acompañarse de elementos como la figura del Buda feliz sosteniendo un tazón, el cual funciona como un símbolo de salud y buena suerte.