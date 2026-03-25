Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: El Buda Feliz, comida tailandesa
Voces Gastronómicas es una serie documental que explora el lado humano de la industria culinaria en Saltillo: descubre su primer episodio
Si te preguntas dónde comer comida tailandesa en Saltillo, tienes qué conocer el Buda Feliz. Este restaurante saltillense nació en 2016 con el propósito de difundir la auténtica gastronomía tailandesa en México.
La fundadora destaca que, aunque comparte con la cultura mexicana el gusto por el picante, la identidad de su cocina reside en el uso de ingredientes tradicionales y cocineros originarios de Tailandia.
El primer episodio de Voces Gastronómicas subraya una herencia culinaria familiar que busca diferenciar sus sabores de otras corrientes asiáticas, ofreciendo platillos emblemáticos como el pad thai.
¿QUÉ SIGNIFICA BUDA FELIZ?
El nombre del restaurante ubicado en la capital de Coahuila, simboliza la salud y la buena fortuna, valores fundamentales arraigados en la espiritualidad de su país de origen.
La experiencia de la comida tailandesa no solo se limita a los sabores, sino que integra la cultura y espiritualidad de su país de origen. Al ser Tailandia una nación de fuerte tradición budista, la gastronomía suele acompañarse de elementos como la figura del Buda feliz sosteniendo un tazón, el cual funciona como un símbolo de salud y buena suerte.
VOCES GASTRONÓMICAS
El proyecto Voces Gastronómicas es una serie documental que explora el lado humano de la industria culinaria en Saltillo.
En lugar de enfocarse únicamente en recetas, el director José Luis Elizalde y el Eli Vázquez, fotógrafo del proyecto, resaltan las historias personales, sacrificios y tradiciones que definen a los chefs y propietarios de restaurantes locales.
Voces Gastronómicas presenta una selección de diez establecimientos de comida en Saltillo y sus alrededores, abarcando desde propuestas emergentes hasta restaurantes tradicionales de cocina internacional y regional.
A través de estas entrevistas, Voces Gastronómicas revela que cada platillo es un reflejo de vivencias personales y un motor de enriquecimiento cultural para la comunidad. Este esfuerzo busca inspirar a otros al documentar la evolución gastronómica de la ciudad y el impacto social de quienes lideran sus cocinas.
Voces Gastronómicas estrena un episodio cada miércoles a las 4:00 pm. Los capítulos tienen una duración de entre 4 y 7 minutos.
Puedes encontrar esta serie documental con un total de 10 episodios en las diferentes redes sociales de Vanguardia Mx.