Inflación pega en alimentos; Saltillo y Acuña con menores alzas a nivel nacional

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Coahuila
/ 25 marzo 2026
    Inflación pega en alimentos; Saltillo y Acuña con menores alzas a nivel nacional
    El alza en frutas y verduras disparó la inflación durante la primera quincena de marzo. CUARTOSCURO

Incrementos en combustibles anticipan nuevas presiones en precios, con la gasolina premium acercándose a los 30 pesos por litro

El encarecimiento de productos básicos volvió a golpear el bolsillo de los mexicanos durante la primera quincena de marzo, impulsado principalmente por el aumento en frutas, verduras y algunos insumos clave, en un escenario donde Coahuila se ubicó entre las entidades con menores incrementos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación general registró un aumento de 0.62% respecto a la quincena previa, lo que llevó la tasa anual a 4.63%, su nivel más alto desde octubre de 2024. Este repunte se da en medio de presiones tanto internas como externas que han comenzado a reflejarse en el costo de vida.

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El impacto más severo se concentró en los productos agropecuarios, particularmente frutas y verduras, cuyos precios mostraron incrementos acelerados. El jitomate encabezó la lista con un alza de 32.17%, seguido por la calabacita con 16.78% y el limón con 13.11%. A estos aumentos se sumaron el tomate verde y el pollo, productos con alta incidencia en el gasto cotidiano de las familias.

Este comportamiento provocó ajustes en los precios de alimentos preparados, donde establecimientos como fondas, taquerías y loncherías también registraron incrementos. La presión en estos sectores se atribuye a la volatilidad de los insumos y a factores externos como el aumento en los precios internacionales del petróleo.

En contraste con el panorama nacional, ciudades de Coahuila mostraron variaciones más contenidas. Saltillo registró una inflación anual de 3.7%, mientras que Ciudad Acuña se ubicó en 2.9%, colocándose entre las localidades con menores incrementos en el país durante el mismo periodo.

A nivel nacional, otras ciudades presentaron aumentos más pronunciados, como Atlacomulco con 6.6% y Chetumal con 6.5%, evidenciando una disparidad en el comportamiento de los precios según la región.

Especialistas han señalado que el repunte inflacionario está ligado principalmente a factores temporales, como el encarecimiento de productos agrícolas y los efectos iniciales de tensiones internacionales en los energéticos. No obstante, también se advierte que estos incrementos podrían extenderse si las condiciones de oferta no se estabilizan.

En cuanto a combustibles, se reportaron alzas en la gasolina, tanto regular como premium, lo que anticipa un posible impacto adicional en los precios en las próximas semanas. Incluso, análisis del sector financiero advierten que el costo de la gasolina premium podría acercarse a los 30 pesos por litro si persisten las condiciones actuales.

El comportamiento de la inflación mantiene bajo presión a distintos sectores, mientras los indicadores continúan alejados del objetivo del 3%, en un entorno donde los ajustes en productos básicos siguen marcando la pauta del costo de vida.

(Con información de El Universal)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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