Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana

Un restaurante en saltillo de comida Italiania es Vía Napoli . Si buscas un lugar de comida cerca de ti, tienes qué descubrir el emprendimiento detrás del restaurante Vía Napoli, fundado por una pareja que transformó su pasión por la gastronomía italiana en un negocio próspero.

Vía Napoli ha evolucionado durante una década, pasando de ser un proyecto pequeño a ofrecer un menú diverso que incluye opciones vegetarianas, veganas y postres artesanales como el tiramisú. En este episodio de Voces Gastronómicas podrás ser testigo de la calidad accesible de sus platillos y la calidez de un servicio basado en la hospitalidad familiar.

Tras superar barreras lingüísticas iniciales y aprender el oficio en Florencia, el propietario unió fuerzas con su esposa para crear un espacio que celebra la fusión cultural entre Nápoles y México.

El negocio comenzó como un proyecto familiar de una pareja multicultural: el fundador italiano se encargaba de cocinar (habiendo aprendido a hacer pizzas en Florencia ), mientras que su esposa administraba y atendía a los clientes como mesera. Además, como un detalle pintoresco de esta integración cultural, su esposa le ayudó a aprender español en sus inicios mostrándole películas del comediante mexicano Cantinflas.

En esencia, el restaurante es el resultado del profundo arraigo del fundador en su nuevo entorno; él expresa un gran amor por México, un país que le dio a su esposa, a su hijo y la oportunidad de ejercer su pasión, consolidando a “Vía Napoli” como un lugar familiar nacido del amor y la convivencia entre ambas culturas.

VOCES GASTRONÓMICAS

El proyecto Voces Gastronómicas es una serie documental que explora el lado humano de la industria culinaria en Saltillo.

En lugar de enfocarse únicamente en recetas, el director José Luis Elizalde y su equipo buscan resaltar las historias personales, sacrificios y tradiciones que definen a los chefs y propietarios locales.

Voces Gastronómicas presenta una selección de diez establecimientos de comida en Saltillo y sus alrededores, abarcando desde propuestas emergentes hasta restaurantes tradicionales de cocina internacional y regional.

¿QUÉ VISITAR EN SALTILLO?

A través de Voces Gastronómicas puedes descubrir algunos de los restaurantes más icónicos de Saltillo, así como las historias detrás de sus fundadores. En cada episodio encontrarás espacios por visitar y cómo cada platillo es un reflejo de vivencias personales y un motor de enriquecimiento cultural para la comunidad.

Esta serie original de Vanguardia, busca inspirar a otros al documentar la evolución gastronómica de la ciudad y el impacto social de quienes lideran sus cocinas.