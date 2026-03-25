Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica

¿Dónde comer en Saltillo comida típica o comida mexicana? “La Mare Mestiza” es un restaurante donde la chef Mayra Arenas, fusiona sus raíces de Puebla y Tabasco con su identidad adoptiva en Saltillo.

En este episodio de Voces Gastronómicas, conocerás la historia de platillos emblemáticos como “Las Chifladas” y el chamorro “El Patriarca”, los cuales rinden homenaje a la diversidad culinaria de México mediante el uso de moles y productos locales. Mayra Arenas enfatiza que “La Mare Mestiza” es una extensión de su humanidad, buscando conectar con los comensales a través de sabores que evocan amor y libertad.

Su historia refleja una evolución constante, desde vender empanadas de tienda en tienda hasta establecerse en Parque Centro como un referente regional. VOCES GASTRONÓMICAS

El proyecto Voces Gastronómicas es una serie documental que explora el lado humano de la industria culinaria en Saltillo. En lugar de enfocarse únicamente en recetas, el director José Luis Elizalde y su equipo buscan resaltar las historias personales, sacrificios y tradiciones que definen a los chefs y propietarios locales. Voces Gastronómicas presenta una selección de diez establecimientos de comida en Saltillo y sus alrededores, abarcando desde propuestas emergentes hasta restaurantes tradicionales de cocina internacional y regional.