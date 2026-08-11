Fiscalía de Coahuila determinará situación de seis detenidos por riña en La Minita

De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, son seis las personas detenidas por el enfrentamiento y actualmente se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado determinará la situación jurídica de las seis personas detenidas tras la riña registrada en la colonia La Minita, luego de que fueran puestas a disposición del Ministerio Público para que se investiguen los hechos.

La Comisaría busca que se investigue y, en su caso, se judicialice a quien resulte responsable de la agresión contra una mujer policía, elemento de la Municipal, quien resultó lesionada durante la intervención para controlar la riña.

La corporación señaló que la agente habría sido lesionada en una rodilla, posiblemente con un arma blanca. Tras la agresión recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra fuera de peligro.

Además de la policía lesionada, durante los hechos dos patrullas de la corporación resultaron dañadas.

La autoridad municipal señaló que corresponderá al Ministerio Público realizar las investigaciones y determinar si existen elementos suficientes para judicializar a alguno de los detenidos por la agresión contra la agente, así como por los demás hechos derivados del enfrentamiento.

Por ahora, las seis personas permanecen a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras se integra la investigación y se define su situación jurídica.

La riña ocurrió durante la noche del domingo en la colonia La Minita, donde se registró un enfrentamiento entre varias personas que posteriormente derivó en la intervención de elementos de seguridad y agresiones contra policías.