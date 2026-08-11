Fiscalía de Coahuila determinará situación de seis detenidos por riña en La Minita

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    Fiscalía de Coahuila determinará situación de seis detenidos por riña en La Minita
    Seis personas fueron detenidas tras la riña registrada en la colonia La Minita y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. MARTIN ROJAS
Sergio Soto
por Sergio Soto

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La Comisaría de Saltillo busca que se judicialice a quien resulte responsable de lesionar a mujer policía durante el enfrentamiento

La Fiscalía General del Estado determinará la situación jurídica de las seis personas detenidas tras la riña registrada en la colonia La Minita, luego de que fueran puestas a disposición del Ministerio Público para que se investiguen los hechos.

De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, son seis las personas detenidas por el enfrentamiento y actualmente se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

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La Comisaría busca que se investigue y, en su caso, se judicialice a quien resulte responsable de la agresión contra una mujer policía, elemento de la Municipal, quien resultó lesionada durante la intervención para controlar la riña.

La corporación señaló que la agente habría sido lesionada en una rodilla, posiblemente con un arma blanca. Tras la agresión recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra fuera de peligro.

Además de la policía lesionada, durante los hechos dos patrullas de la corporación resultaron dañadas.

La autoridad municipal señaló que corresponderá al Ministerio Público realizar las investigaciones y determinar si existen elementos suficientes para judicializar a alguno de los detenidos por la agresión contra la agente, así como por los demás hechos derivados del enfrentamiento.

Por ahora, las seis personas permanecen a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras se integra la investigación y se define su situación jurídica.

La riña ocurrió durante la noche del domingo en la colonia La Minita, donde se registró un enfrentamiento entre varias personas que posteriormente derivó en la intervención de elementos de seguridad y agresiones contra policías.

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Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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