Fiscalía de Coahuila realiza jornada de proximidad social en Nochebuena

En plena víspera de Navidad, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio César Loera Ruiz, encabezó este miércoles una jornada de apoyo en la Clínica 2 del Seguro Social.

La actividad consistió en la entrega de pan y café a ciudadanos que esperan afuera de urgencias, buscando brindar un momento de alivio en esta Nochebuena a quienes enfrentan problemas de salud.

“Estamos aquí acudiendo al seguro 2 con la finalidad de traerles un poquito de alegría a la gente que está pasando por un mal momento y que en estas fechas no está como todos los demás”, explicó.

Loera Ruiz destacó que, aunque es un día de celebración familiar, la operatividad de la Fiscalía se mantiene al servicio de la ciudadanía con guardias permanentes en toda la región.