Fiscalía de Coahuila realiza jornada de proximidad social en Nochebuena
Personal de la FGE entrega alimentos en la Clínica 2 del IMSS para acompañar a las familias
En plena víspera de Navidad, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio César Loera Ruiz, encabezó este miércoles una jornada de apoyo en la Clínica 2 del Seguro Social.
La actividad consistió en la entrega de pan y café a ciudadanos que esperan afuera de urgencias, buscando brindar un momento de alivio en esta Nochebuena a quienes enfrentan problemas de salud.
“Estamos aquí acudiendo al seguro 2 con la finalidad de traerles un poquito de alegría a la gente que está pasando por un mal momento y que en estas fechas no está como todos los demás”, explicó.
Loera Ruiz destacó que, aunque es un día de celebración familiar, la operatividad de la Fiscalía se mantiene al servicio de la ciudadanía con guardias permanentes en toda la región.
“Como sabes, nosotros trabajamos 365 días del año. Obviamente hay personal que ahorita está de vacaciones, pero te puedo decir que la operación está cubierta”, aseguró el funcionario estatal.
El delegado puntualizó que estas acciones de proximidad social son instrucciones del fiscal general y del gobernador para mantener un gobierno cercano a la gente, especialmente en fechas tan significativas.
“Estamos trayendo aquí un poquito de pan, un poquito de café para las personas que están atendiendo a sus familiares; es realmente significativo, pero de todo corazón”, expresó Loera Ruiz.
Respecto a la seguridad, informó que los tres órdenes de gobierno redoblan esfuerzos hoy para evitar que se eleven los índices delictivos mientras la mayoría de las familias disfrutan la cena navideña.
“Nosotros nos quedamos aquí trabajando para buscar que no se nos eleven los índices delictivos; queremos cerrar el año ya con estos buenos números que van a la baja”, concluyó.