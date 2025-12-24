Saltillo: Hasta 10 mil pesos gastan familias en compras de última hora en el Centro Histórico

Saltillenses abarrotaron las calles del Centro Histórico desde la mañana de este 24 de diciembre en las que hicieron las compras de última hora.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató una importante presencia de personas también en centros comerciales como Sendero Sur y Galerías, así como en las Pulgas Magisterio al sur de la ciudad.

Vialidades como Aldama, Pérez Treviño, Acuña y Victoria se abarrotaron de familias que llevaron principalmente ropa y juguetes, aunque algunos incluso llevaron ingredientes para la cena de nochebuena.

Marta, una ciudadana, comentó haber invertido hasta 10 mil pesos en un patín eléctrico para su yerno, además de que las combis pasaron con normalidad durante el día.