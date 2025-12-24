Saltillo: Hasta 10 mil pesos gastan familias en compras de última hora en el Centro Histórico

Saltillo
/ 24 diciembre 2025
    Saltillo: Hasta 10 mil pesos gastan familias en compras de última hora en el Centro Histórico
    Varias personas acudieron desde temprano para completar compras pendientes, especialmente para la cena. FOTO: OMAR SAUCEDO

Familias aseguraron haber ahorrado durante el año para hacer los gastos correspondientes este mes de diciembre

Saltillenses abarrotaron las calles del Centro Histórico desde la mañana de este 24 de diciembre en las que hicieron las compras de última hora.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató una importante presencia de personas también en centros comerciales como Sendero Sur y Galerías, así como en las Pulgas Magisterio al sur de la ciudad.

Vialidades como Aldama, Pérez Treviño, Acuña y Victoria se abarrotaron de familias que llevaron principalmente ropa y juguetes, aunque algunos incluso llevaron ingredientes para la cena de nochebuena.

Marta, una ciudadana, comentó haber invertido hasta 10 mil pesos en un patín eléctrico para su yerno, además de que las combis pasaron con normalidad durante el día.

$!Los testimonios reflejan que los gastos representaron un esfuerzo económico para muchas familias.
Los testimonios reflejan que los gastos representaron un esfuerzo económico para muchas familias. FOTO: OMAR SAUCEDO

Yadira Camacho contó haber llegado desde las primeras horas de la mañana para comprar los últimos detalles de su cena, pues ya había comprado los regalos. Comentó, junto a su madre María de Jesús haber gastado cerca de dos mil pesos que sí fueron “un esfuerzo económico”.

Diego Gamboa es operador de transporte de personal y acompañado de su esposa compró los regalos de navidad para sus hijos, principalmente juguetes y ropa en los que gastó cerca de 3 mil 500 pesos.

$!Vendedores aprovecharon la gran afluencia para vender artículos navideños.
Vendedores aprovecharon la gran afluencia para vender artículos navideños. FOTO: OMAR SAUCEDO

“Ya se tenía contemplado este dinerito para ese gasto. Por el tiempo (hizo las compras el 24). No te da tiempo. Ese patrón no da tiempo de salir temprano”, dijo.

Ana Laura acudió con su esposo -quienes se dedican a la limpieza de casas y salones de eventos- y uno de sus hijos desde las ocho de la mañana y aprovecharon para almorzar y ser de los primeros en las tiendas.

$!El transporte público, como las combis, operó con normalidad durante el día.
El transporte público, como las combis, operó con normalidad durante el día. FOTO: OMAR SAUCEDO

Cerca del mediodía ya buscaron un taxi para regresar a su casa con bolsas de regalos en los que invirtieron hasta cinco mil pesos.

“Gastamos como cinco (mil pesos). Y todavía me faltan cositas, pero pues hay que ahorrar para poder hacer el gasto bien en diciembre que pues es una vez al año con los niños. Yo trabajo y mi esposo también, entonces no hay chanza (de comprar antes). Aprovechamos para venir temprano, compramos todo y ahorita ya acabamos”, contó.

Temas


comercio
ventas
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

