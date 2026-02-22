Flamazo por thinner deja a hombre con quemaduras al encender el boiler en Saltillo

Un hombre resultó con quemaduras de primer grado en las manos y en la espalda luego de encender el boiler en el interior de su vivienda, lo que generó un flamazo que lo alcanzó de manera repentina, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron en el domicilio marcado con el número 260, ubicado en la privada Europa y calle Cerrada, en la colonia Ciudad Las Torres. De acuerdo con la información disponible, el afectado fue identificado como Horacio “N”, de 36 años de edad.

