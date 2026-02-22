Flamazo por thinner deja a hombre con quemaduras al encender el boiler en Saltillo

Saltillo
/ 22 febrero 2026
    Flamazo por thinner deja a hombre con quemaduras al encender el boiler en Saltillo
    El hombre sufrió quemaduras de primer grado en la espalda y en ambas manos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Bomberos inspeccionaron el inmueble y confirmaron que el boiler no presentó daños estructurales ni fugas de gas

Un hombre resultó con quemaduras de primer grado en las manos y en la espalda luego de encender el boiler en el interior de su vivienda, lo que generó un flamazo que lo alcanzó de manera repentina, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron en el domicilio marcado con el número 260, ubicado en la privada Europa y calle Cerrada, en la colonia Ciudad Las Torres. De acuerdo con la información disponible, el afectado fue identificado como Horacio “N”, de 36 años de edad.

$!Familiares trasladaron al lesionado en un vehículo particular a una clínica de la localidad.
Familiares trasladaron al lesionado en un vehículo particular a una clínica de la localidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Se informó que el hombre utilizó un pedazo de papel a manera de cerillo para prender el boiler. Tras lograr encenderlo, arrojó el papel encendido al piso sin percatarse de que en el lugar se encontraba una botella con thinner, sustancia altamente inflamable. Al entrar en contacto con el fuego, se produjo un flamazo que lo alcanzó por la espalda.

El afectado sufrió quemaduras en gran parte de la espalda y, al intentar sofocar las llamas con sus propias manos, también presentó lesiones en ambas extremidades. Familiares que se encontraban en el domicilio actuaron de inmediato y lo trasladaron en un vehículo particular a una clínica de la localidad.

$!Un flamazo se generó al entrar en contacto el fuego con una botella que contenía thinner.
Un flamazo se generó al entrar en contacto el fuego con una botella que contenía thinner. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el centro médico fue atendido por personal de salud y, de acuerdo con el reporte preliminar, su estado se reporta fuera de peligro.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo acudieron al lugar tras recibir el reporte del incidente; sin embargo, al arribar confirmaron que el fuego ya había sido controlado. Los rescatistas realizaron una revisión preventiva del área y verificaron que el boiler no presentara daños ni fugas derivadas del accidente.

