Floristas y comerciantes de Saltillo esperan repunte de ventas por San Valentín

Comerciantes y floristas de Saltillo se preparan para el 14 de febrero con la expectativa de aliviar la crisis económica tras una prolongada cuesta de enero. El sector espera que la alta demanda de regalos y flores compense el aumento en los costos operativos y de insumos.

Cristian Duarte, representante de comerciantes del Centro Histórico, señaló que esta fecha es vital tras un mes y medio complicado. “Esperamos una alta demanda, ya que todos están surtiendo bastante y es la primera fecha en la que nos aumentan las ventas desde diciembre”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Para renovación del Congreso, PVEM irá con candidato propio en el Distrito I de Coahuila

Duarte explicó que el inicio de año ha sido difícil debido al incremento en el costo de vida. “Han aumentado las rentas de los locales, han aumentado los insumos; estas ventas del 14 de febrero son un gran alivio para el comercio del Centro Histórico”, añadió.

Respecto a las metas financieras, el representante mencionó que el objetivo primordial es no caer frente a las cifras de 2025. “Nuestra meta es que se mantengan las ventas igual que el año pasado; ya no esperamos un aumento, sino que se mantengan igual”, puntualizó.

Por su parte, Javier Alejandro Zavala Santos, propietario de la florería “Black Rose” con 10 años de experiencia, confirmó que sí hay suficiente flor para todos los floristas en Saltillo, aunque los precios han variado. “Sí hay suficiente flor para todos los floristas aquí en Saltillo; simple y sencillamente ahora viene más cara”, explicó.

Zavala Santos, ubicado en el cruce de Abasolo y Nazario Ortiz, detalló que el costo al público deberá ajustarse proporcionalmente al mercado. “Ha seguido subiendo la flor conforme pasa el tiempo; por lógica, hay que subir el precio en la misma proporción”, comentó el comerciante.

A pesar de los ajustes en los costos, los floristas locales mantienen una actitud positiva para la jornada. “Todo muy bien, una expectativa buena. Esperemos que nos vaya muy bien a todos y que salgamos con las ventas como deben ser”, concluyó Zavala.

Finalmente, Duarte advirtió sobre la competencia desleal del ambulantaje que suele aparecer en estas fechas. Según el representante, los puestos informales perjudican al comercio establecido que debe cumplir con pagos de renta y obligaciones fiscales durante todo el año.