Fortalecen movilidad peatonal con renovación de aceras en el Centro Histórico de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Fortalecen movilidad peatonal con renovación de aceras en el Centro Histórico de Saltillo
    Las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” rehabilitan banquetas sobre la calle Miguel Hidalgo para fortalecer la movilidad peatonal. CORTESÍA

Obras buscan brindar mayor accesibilidad, seguridad y mejor imagen urbana para habitantes, comerciantes y visitante

Con el propósito de ofrecer espacios públicos más seguros, accesibles y funcionales, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó el programa de rehabilitación de banquetas en el primer cuadro de la ciudad, una estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para mejorar la movilidad de quienes transitan diariamente por el Centro Histórico.

Como parte de estas acciones, brigadas del programa “Aquí andamos” trabajan en la renovación de las aceras de ambos lados de la calle Miguel Hidalgo, en el tramo comprendido entre Mariano Escobedo y Benito Juárez, uno de los corredores con mayor flujo peatonal de la capital coahuilense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/emite-proteccion-civil-recomendaciones-ante-pronostico-de-lluvias-en-saltillo-JK21906861

El presidente municipal señaló que la inversión en infraestructura peatonal responde a una visión de ciudad incluyente, ordenada y preparada para ofrecer mejores condiciones de desarrollo tanto a la población como a la actividad económica.

$!La renovación de aceras busca brindar mayor seguridad y accesibilidad a quienes transitan por el Centro Histórico de Saltillo.
La renovación de aceras busca brindar mayor seguridad y accesibilidad a quienes transitan por el Centro Histórico de Saltillo. CORTESÍA

”Una de las prioridades y centro de nuestros proyectos es el peatón, por lo que continuamos con la rehabilitación de banquetas en la zona centro para brindar mayor seguridad en los traslados, fortalecer la actividad económica de nuestro Centro Histórico y ofrecer espacios públicos más dignos”, afirmó Díaz González.

IMPULSAN UN CENTRO HISTÓRICO MÁS ACCESIBLE

El edil explicó que las labores contemplan la sustitución de banquetas deterioradas por el paso del tiempo, privilegiando la movilidad segura de personas adultas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad y peatones en general.

$!Las obras forman parte de una estrategia integral para mejorar la imagen urbana y fortalecer la actividad económica del primer cuadro de la ciudad.
Las obras forman parte de una estrategia integral para mejorar la imagen urbana y fortalecer la actividad económica del primer cuadro de la ciudad. CORTESÍA

Destacó que contar con aceras en óptimas condiciones no solo reduce riesgos durante los desplazamientos, sino que también mejora la conectividad entre comercios, oficinas, escuelas y espacios públicos, además de fortalecer el atractivo del Centro Histórico para residentes y visitantes.

Díaz González indicó que estas obras forman parte de una estrategia integral para consolidar un primer cuadro más competitivo, accesible y funcional, capaz de impulsar la actividad económica y respaldar el crecimiento de los negocios establecidos en la zona.

$!El Gobierno Municipal complementa estos trabajos con embellecimiento de fachadas, retiro de cableado en desuso e instalación de nuevo mobiliario urbano.
El Gobierno Municipal complementa estos trabajos con embellecimiento de fachadas, retiro de cableado en desuso e instalación de nuevo mobiliario urbano. CORTESÍA

A estas acciones se suman el embellecimiento de fachadas de viviendas y comercios, el retiro de cableado en desuso, la instalación de nuevos contenedores para residuos y otras intervenciones de mejoramiento urbano que buscan ofrecer una mejor imagen del Centro Histórico y elevar la calidad de vida de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Centro Histórico De Saltillo
Movilidad

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo
true

El verdadero significado del sionismo
true

Manganitas ∙ AFA
true

La motivación, la dopamina, la voluntad, los logros y la procrastinación: de círculo vicioso a círculo virtuoso
Pieza. ‘Mis padres’ (1977) es considerada una de las obras más íntimas de David Hockney y formó parte de la retrospectiva que el Centro Pompidou dedicó al artista en 2017.

Cultura y Pop: Hockney en el Pompidou
true

Hoy no quiero escribir