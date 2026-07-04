Fortalecen movilidad peatonal con renovación de aceras en el Centro Histórico de Saltillo

Con el propósito de ofrecer espacios públicos más seguros, accesibles y funcionales, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó el programa de rehabilitación de banquetas en el primer cuadro de la ciudad, una estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para mejorar la movilidad de quienes transitan diariamente por el Centro Histórico. Como parte de estas acciones, brigadas del programa “Aquí andamos” trabajan en la renovación de las aceras de ambos lados de la calle Miguel Hidalgo, en el tramo comprendido entre Mariano Escobedo y Benito Juárez, uno de los corredores con mayor flujo peatonal de la capital coahuilense.

El presidente municipal señaló que la inversión en infraestructura peatonal responde a una visión de ciudad incluyente, ordenada y preparada para ofrecer mejores condiciones de desarrollo tanto a la población como a la actividad económica.

”Una de las prioridades y centro de nuestros proyectos es el peatón, por lo que continuamos con la rehabilitación de banquetas en la zona centro para brindar mayor seguridad en los traslados, fortalecer la actividad económica de nuestro Centro Histórico y ofrecer espacios públicos más dignos”, afirmó Díaz González. IMPULSAN UN CENTRO HISTÓRICO MÁS ACCESIBLE El edil explicó que las labores contemplan la sustitución de banquetas deterioradas por el paso del tiempo, privilegiando la movilidad segura de personas adultas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad y peatones en general.

Destacó que contar con aceras en óptimas condiciones no solo reduce riesgos durante los desplazamientos, sino que también mejora la conectividad entre comercios, oficinas, escuelas y espacios públicos, además de fortalecer el atractivo del Centro Histórico para residentes y visitantes. Díaz González indicó que estas obras forman parte de una estrategia integral para consolidar un primer cuadro más competitivo, accesible y funcional, capaz de impulsar la actividad económica y respaldar el crecimiento de los negocios establecidos en la zona.

A estas acciones se suman el embellecimiento de fachadas de viviendas y comercios, el retiro de cableado en desuso, la instalación de nuevos contenedores para residuos y otras intervenciones de mejoramiento urbano que buscan ofrecer una mejor imagen del Centro Histórico y elevar la calidad de vida de la población.

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