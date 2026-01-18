Fuego arrasa con planta alta de domicilio al oriente de Saltillo

Un fuerte incendio en una casa habitación se registró la mañana de este domingo en la colonia Colinas de Santiago, en Saltillo. No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales en muebles, ropa y artículos electrónicos, las cuales hasta el momento no han sido cuantificadas. TE PUEDE INTERESAR: Ignora alto y causa aparatoso choque en Saltillo; conductor no acepta su responsabilidad

De acuerdo con la propietaria, Gloria ¨N¨, aún se desconocen las causas que originaron el fuego, el cual inició en la planta alta del domicilio, ubicado sobre la calle La Chiripa. En ese momento, su hermana se encontraba a cargo del inmueble y señaló que en cuestión de segundos las llamas se propagaron hacia las recámaras. Ante la emergencia, se realizó un llamado al sistema 911, lo que movilizó a dos cisternas del Cuerpo de Bomberos. A su arribo, los elementos realizaron labores de ventilación para eliminar el humo acumulado en el interior de la vivienda.