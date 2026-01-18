Fuego arrasa con planta alta de domicilio al oriente de Saltillo

    El fuego inició en la planta alta del domicilio y se propagó rápidamente hacia las recámaras. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Hasta el momento, las causas que originaron el incendio no han sido determinadas y serán investigadas por las autoridades correspondientes

Un fuerte incendio en una casa habitación se registró la mañana de este domingo en la colonia Colinas de Santiago, en Saltillo.

No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales en muebles, ropa y artículos electrónicos, las cuales hasta el momento no han sido cuantificadas.

$!Dos cisternas de Bomberos acudieron tras el reporte al sistema de emergencias 911.
Dos cisternas de Bomberos acudieron tras el reporte al sistema de emergencias 911. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con la propietaria, Gloria ¨N¨, aún se desconocen las causas que originaron el fuego, el cual inició en la planta alta del domicilio, ubicado sobre la calle La Chiripa. En ese momento, su hermana se encontraba a cargo del inmueble y señaló que en cuestión de segundos las llamas se propagaron hacia las recámaras.

Ante la emergencia, se realizó un llamado al sistema 911, lo que movilizó a dos cisternas del Cuerpo de Bomberos. A su arribo, los elementos realizaron labores de ventilación para eliminar el humo acumulado en el interior de la vivienda.

$!El incendio dejó cuantiosas pérdidas materiales sin que se reportaran personas lesionadas.
El incendio dejó cuantiosas pérdidas materiales sin que se reportaran personas lesionadas. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Posteriormente, se procedió a rociar agua tanto en el interior como en el exterior del domicilio, sin que fuera posible recuperar algún artículo debido a los daños ocasionados por el fuego.

Finalmente, los bomberos orientaron a los propietarios para que soliciten la intervención de Servicios Periciales, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes y se determinen las causas del incendio.

