Ignora alto y causa aparatoso choque en Saltillo; conductor no acepta su responsabilidad

Un joven, presuntamente bajo los efectos del alcohol, provocó un fuerte accidente automovilístico que dejó cuantiosos daños materiales en la colonia Nueva Tlaxcala, en Saltillo. Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, en el cruce de las calles San Esteban y Bernardo de Aquino. Marcela ¨N¨, de 34 años de edad, quien conducía una camioneta GMC, señaló que circulaba con dirección al oriente sobre la calle Bernardo de Aquino.

