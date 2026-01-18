Ignora alto y causa aparatoso choque en Saltillo; conductor no acepta su responsabilidad

Saltillo
/ 18 enero 2026
    Ignora alto y causa aparatoso choque en Saltillo; conductor no acepta su responsabilidad
    Los dos vehículos involucrados presentaron daños considerables tras el impacto lateral. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor del automóvil involucrado será sometido a un dictamen médico para determinar si manejaba en estado de ebriedad al momento del accidente

Un joven, presuntamente bajo los efectos del alcohol, provocó un fuerte accidente automovilístico que dejó cuantiosos daños materiales en la colonia Nueva Tlaxcala, en Saltillo. Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, en el cruce de las calles San Esteban y Bernardo de Aquino. Marcela ¨N¨, de 34 años de edad, quien conducía una camioneta GMC, señaló que circulaba con dirección al oriente sobre la calle Bernardo de Aquino.

TE PUEDE INTERESAR: Sale adolescente de casa para acudir a una junta y desaparece en Saltillo

$!El conductor señalado como probable responsable fue consignado ante el Ministerio Público.
El conductor señalado como probable responsable fue consignado ante el Ministerio Público. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

En tanto, el conductor de un vehículo Renault transitaba por la calle San Esteban de sur a norte, presuntamente evadiendo los topes y en sentido contrario. Al llegar al cruce con Bernardo de Aquino no respetó la señal de alto, por lo que fue impactado por la camioneta en el costado lateral izquierdo, resultando ambas unidades con daños considerables.

Tras el accidente, el conductor del Renault se negó a aceptar su responsabilidad y argumentó contar con testigos, entre ellos cámaras de domicilios y negocios cercanos.

Para las autoridades municipales fue señalado como el probable responsable del percance, por lo que fue consignado ante el agente del Ministerio Público y será sometido a un dictamen médico para determinar si se encontraba sobrio o en estado de ebriedad al momento de los hechos.

