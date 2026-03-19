Fuego consume dos camionetas al poniente de Saltillo; señalan a hombre intoxicado

La mañana de este jueves se registró el incendio de dos camionetas sobre la lateral de la calzada Francisco I. Madero, en el cruce con la calle Padua, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado por un hombre que presuntamente se encontraba en estado tóxico y que suele permanecer en la zona.