Fuego consume dos camionetas al poniente de Saltillo; señalan a hombre intoxicado
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El incendio fue controlado tras varios minutos de labor por parte de Bomberos, evitando que se propagara a otros puntos
La mañana de este jueves se registró el incendio de dos camionetas sobre la lateral de la calzada Francisco I. Madero, en el cruce con la calle Padua, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado por un hombre que presuntamente se encontraba en estado tóxico y que suele permanecer en la zona.
Elementos del Cuerpo de Bomberos, pertenecientes a la estación ubicada sobre la carretera a Torreón, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las maniobras necesarias para controlar el fuego.
Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar las llamas en ambas unidades, evitando que el incendio se extendiera a otros vehículos o inmuebles cercanos.
No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las camionetas afectadas. Autoridades correspondientes se encargaron de las diligencias en el sitio.
Un trabajador de la empresa DMControl fue reconocido por su intervención durante el incidente. Se trata de Jonathan, quien detuvo la unidad y comenzó a realizar maniobras de extinción utilizando un extintor antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Su rápida acción ayudó a evitar la propagación del fuego hacia otros vehículos mientras se controlaba la situación.