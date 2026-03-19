Fuego consume dos camionetas al poniente de Saltillo; señalan a hombre intoxicado

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Fuego consume dos camionetas al poniente de Saltillo; señalan a hombre intoxicado
    No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales en las unidades afectadas. ULISES MARTÍNEZ

El incendio fue controlado tras varios minutos de labor por parte de Bomberos, evitando que se propagara a otros puntos

La mañana de este jueves se registró el incendio de dos camionetas sobre la lateral de la calzada Francisco I. Madero, en el cruce con la calle Padua, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado por un hombre que presuntamente se encontraba en estado tóxico y que suele permanecer en la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-trailer-y-desata-caos-vial-en-la-saltillo-monterrey-AM19626464
$!Bomberos acudieron al cruce con calle Padua para controlar el incendio en las unidades.
Bomberos acudieron al cruce con calle Padua para controlar el incendio en las unidades. ULISES MARTÍNEZ

Elementos del Cuerpo de Bomberos, pertenecientes a la estación ubicada sobre la carretera a Torreón, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las maniobras necesarias para controlar el fuego.

$!El siniestro presuntamente fue provocado por un hombre en estado tóxico que deambulaba en la zona.
El siniestro presuntamente fue provocado por un hombre en estado tóxico que deambulaba en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar las llamas en ambas unidades, evitando que el incendio se extendiera a otros vehículos o inmuebles cercanos.

$!Las llamas fueron sofocadas antes de que alcanzaran otros vehículos o inmuebles cercanos.
Las llamas fueron sofocadas antes de que alcanzaran otros vehículos o inmuebles cercanos. ULISES MARTÍNEZ

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las camionetas afectadas. Autoridades correspondientes se encargaron de las diligencias en el sitio.

$!Jonathan, trabajador de DMControl, fue reconocido por su rápida intervención al apagar parcialmente las llamas de las camionetas antes de la llegada de los bomberos.
Jonathan, trabajador de DMControl, fue reconocido por su rápida intervención al apagar parcialmente las llamas de las camionetas antes de la llegada de los bomberos. ULISES MARTÍNEZ

Un trabajador de la empresa DMControl fue reconocido por su intervención durante el incidente. Se trata de Jonathan, quien detuvo la unidad y comenzó a realizar maniobras de extinción utilizando un extintor antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Su rápida acción ayudó a evitar la propagación del fuego hacia otros vehículos mientras se controlaba la situación.

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