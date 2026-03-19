Vuelca tráiler y desata caos vial en la Saltillo-Monterrey

La carretera Saltillo-Monterrey sufrió afectación vial durante varias horas desde la madrugada de este jueves, tras la volcadura de un tráiler y un segundo accidente registrado en la misma zona.

El primer percance fue reportado minutos después de las 3:00 horas, cuando un tractocamión de la empresa CCN, que transportaba productos lácteos, volcó al incorporarse a la vía desde la autopista de cuota.

TE PUEDE INTERESAR: Acelerada pierde el control y choca contra muro de contención al norte de Saltillo