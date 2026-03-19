Vuelca tráiler y desata caos vial en la Saltillo-Monterrey

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Vuelca tráiler y desata caos vial en la Saltillo-Monterrey
    Un tráiler volcó durante la madrugada al incorporarse a la carretera Saltillo-Monterrey, generando caos vial. ULISES MARTÍNEZ

La congestión vehicular provocada por la volcadura derivó en un segundo accidente con daños materiales en otras unidades

La carretera Saltillo-Monterrey sufrió afectación vial durante varias horas desde la madrugada de este jueves, tras la volcadura de un tráiler y un segundo accidente registrado en la misma zona.

El primer percance fue reportado minutos después de las 3:00 horas, cuando un tractocamión de la empresa CCN, que transportaba productos lácteos, volcó al incorporarse a la vía desde la autopista de cuota.

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$!Filas de vehículos se extendieron hasta el entronque con la carretera 57 tras el accidente.
Filas de vehículos se extendieron hasta el entronque con la carretera 57 tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a los primeros reportes, el operador descendía a una velocidad inadecuada, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara volcada sobre la carpeta asfáltica.

El paso quedó afectado con dirección hacia Nuevo León desde el kilómetro 26, a la altura de Ojo Caliente, lo que generó extensas filas de vehículos que se extendieron hasta el entronque con la carretera 57 y afectaron también la circulación hacia la carretera a Monclova.

$!Un segundo percance por alcance involucró a dos camionetas y otra unidad de carga en la misma zona.
Un segundo percance por alcance involucró a dos camionetas y otra unidad de carga en la misma zona. ULISES MARTÍNEZ

La congestión derivó en un segundo percance, en el que participaron otro vehículo de carga y dos camionetas que colisionaron por alcance, con daños materiales en las unidades involucradas.

Ninguno de los accidentes dejó personas lesionadas. Personal de la Guardia Nacional coordinó las maniobras para retirar los vehículos, por lo que la circulación fue restablecida después de aproximadamente cuatro horas.

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