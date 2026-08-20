Fuerte ausentismo en la UNAM: Aspirantes abandonan proceso de admisión

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Saltillo
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    Fuerte ausentismo en la UNAM: Aspirantes abandonan proceso de admisión
    Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) El Universal
    Fuerte ausentismo en la UNAM: Aspirantes abandonan proceso de admisión
    Aspirantes al proceso de admisión de la Universidad Autónoma de México (UNAM) El Universal

Traslado, hospedaje, alimentación y haber obtenido lugares en otras instituciones como las posibles respuestas al ausentismo de hasta 22 mil aspirantes en la Universidad Autónoma de México según el rector

El examen de control con el que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) buscó validar los resultados del cuestionado proceso de admisión 2026 registró un fuerte ausentismo: hasta 22 mil aspirantes convocados no se habrían presentado a la evaluación presencial.

De acuerdo con estimaciones dadas a conocer por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, la asistencia final en las cuatro sedes habilitadas por la Universidad (Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana) superaría los 36 mil sustentantes y podría acercarse a los 37 mil. Si se considera que fueron convocados 58 mil 400 aspirantes, el ausentismo rondaría 37 por ciento. En números absolutos, ello significa que entre 21 mil y 22 mil jóvenes decidieron no acudir al examen de control organizado por la Máxima Casa de Estudios tras las irregularidades detectadas en el proceso de admisión en línea aplicado entre mayo y junio.

La inasistencia ya se había hecho evidente desde los primeros días de aplicación en las sedes foráneas. En Oaxaca y León, la propia UNAM reportó ausencias cercanas a 30 por ciento de los aspirantes registrados, mientras que en algunos turnos la falta de asistencia alcanzó hasta la mitad de los convocados.

El rector y funcionarios universitarios atribuyeron parte de este fenómeno a que numerosos aspirantes también participaron en procesos de admisión de otras instituciones y, al obtener un lugar, optaron por no repetir la evaluación. También influyeron los costos de traslado, hospedaje y alimentación que algunos jóvenes tuvieron que asumir para acudir a las sedes designadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-detecta-a-22-aspirantes-haciendo-trampa-en-examen-de-ingreso-en-cdmx-BN22944533

La UNAM convocó al examen de control a los aspirantes que habían obtenido los puntajes necesarios para competir por un lugar en licenciatura o que habían resultado admitidos en el proceso original. La medida fue recomendada por una comisión de especialistas luego de detectar resultados atípicos y posibles casos de fraude en la primera aplicación digital.

La evaluación se realizó entre el 12 y el 19 de agosto en León, Oaxaca, Tijuana y el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Los sustentantes respondieron 120 reactivos en tabletas sin conexión a internet y bajo vigilancia permanente. Los resultados del examen de control serán publicados el último fin de semana de agosto.

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