UNAM detecta a 22 aspirantes haciendo trampa en examen de ingreso en CDMX

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    UNAM detecta a 22 aspirantes haciendo trampa en examen de ingreso en CDMX
    La UNAM detectó 22 casos de irregularidades durante el examen de control presencial aplicado en el Palacio de los Deportes. FOTO: CUARTOSCURO

Entre las prácticas identificadas estuvieron el uso de celulares, lentes con cámara y la alteración de documentos oficiales.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó al menos 22 casos de aspirantes que intentaron hacer trampa durante el examen de control presencial realizado en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-concluye-sin-incidentes-examen-de-control-en-leon-y-oaxaca-sigue-prueba-en-tijuana-y-cdmx-CN22852514

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que las irregularidades fueron identificadas durante la aplicación de la prueba, cuyo objetivo es validar los resultados obtenidos en el proceso de admisión a licenciatura 2026-2027.

Aunque los 22 casos representan una proporción pequeña frente a los más de 30 mil aspirantes que habían presentado el examen hasta ese momento, la Universidad señaló que las incidencias evidencian nuevos intentos por vulnerar el proceso de selección.

¿Cómo intentaron hacer trampa en el examen de la UNAM?

Entre las irregularidades detectadas se encuentra el uso de teléfonos celulares, incluso en los baños, así como intentos para extraer y grabar el contenido del examen.

Lomelí Vanegas también explicó que algunos aspirantes utilizaron lentes equipados con cámaras para registrar las preguntas. En otro de los casos, una persona fue descubierta mientras utilizaba directamente una cámara para grabar la prueba.

$!El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que las irregularidades fueron identificadas durante la aplicación.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que las irregularidades fueron identificadas durante la aplicación. FOTO: CUARTOSCURO

Otra de las prácticas identificadas fue la alteración de documentos oficiales. Algunos aspirantes modificaron sus comprobantes de cita, cambiando datos como el nombre u otra información que aparecía originalmente en el documento proporcionado por la Universidad.

También hubo incidencias en otras sedes

La UNAM informó que en las sedes de León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca, y Tijuana, Baja California, también se registraron irregularidades, aunque en menor cantidad.

En estos lugares, las principales incidencias estuvieron relacionadas con el uso de teléfonos celulares durante la aplicación del examen de control.

UNAM reconoce negocio detrás de las trampas

El rector Leonardo Lomelí reconoció que la Universidad subestimó el tamaño del negocio que existe alrededor de la venta de supuestas ayudas para los exámenes de admisión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/falta-el-53-de-los-convocados-al-examen-de-la-unam-en-oaxaca-IM22841382

Ante esta situación, consideró que las experiencias recientes podrían fortalecer la posibilidad de que la UNAM mantenga los exámenes presenciales como una alternativa para garantizar condiciones de mayor equidad entre los aspirantes.

Finalmente, la Universidad señaló que las personas cuya aplicación fue suspendida tendrán derecho a una revisión individual de sus casos. Si se determina que hubo un error atribuible a la institución, su derecho será restituido antes de la publicación de los resultados.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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