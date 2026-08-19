UNAM detecta a 22 aspirantes haciendo trampa en examen de ingreso en CDMX

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) detectó al menos 22 casos de aspirantes que intentaron hacer trampa durante el examen de control presencial realizado en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que las irregularidades fueron identificadas durante la aplicación de la prueba, cuyo objetivo es validar los resultados obtenidos en el proceso de admisión a licenciatura 2026-2027.

Aunque los 22 casos representan una proporción pequeña frente a los más de 30 mil aspirantes que habían presentado el examen hasta ese momento, la Universidad señaló que las incidencias evidencian nuevos intentos por vulnerar el proceso de selección.

¿Cómo intentaron hacer trampa en el examen de la UNAM?

Entre las irregularidades detectadas se encuentra el uso de teléfonos celulares, incluso en los baños, así como intentos para extraer y grabar el contenido del examen.

Lomelí Vanegas también explicó que algunos aspirantes utilizaron lentes equipados con cámaras para registrar las preguntas. En otro de los casos, una persona fue descubierta mientras utilizaba directamente una cámara para grabar la prueba.