Gobierno, juez y parte: Más control, menos libertad

Hay un nuevo debate sobre las reglas para regular los derechos de las audiencias. Este fenómeno me recuerda el excelente título de un libro de Norbert Lechner: “La Conflictiva y Nunca Acabada Construcción del Orden Deseado”. Cada vez que se tocan las reglas sobre el funcionamiento de los medios de comunicación surge la polarización que plantea el dilema entre libertad y control. Veamos cómo está hoy el panorama. El intrincado tejido de los medios, las plataformas y las redes sociales resulta cada día más complejo. México ha pasado por diferentes fases que han puesto en sintonía el tipo de régimen político y su relación con los medios. En los tiempos del partido hegemónico, los medios estaban casi en completa sintonía con el gobierno: pocos medios, muchos controles, enorme censura, escasa libertad y limitado pluralismo. Se veía y escuchaba un país al gusto del poder político y económico, con algunas excepciones; y mientras más poderoso era el medio, más estaba alineado al poder.

Después pasamos a una larga fase transicional, en donde los medios se fueron abriendo poco a poco y con muchas resistencias y represiones del oficialismo. En las reglas formales estaban los buenos deseos y los objetivos legítimos, pero en las relaciones de poder había una trama de control del poder gubernamental. La independencia era arriesgada y el pluralismo tenía altos costos. Se perdían espacios críticos y la libertad de expresión era una batalla que siempre había que dar, incluso cuando llegaron las alternancias electorales. Sin duda, se ampliaron los espacios y se abrió al pluralismo el tejido mediático, pero no han desaparecido múltiples amenazas, las cuales no se ven, aunque están presentes. Hoy el Poder Ejecutivo propone nuevas reglas para el derecho de las audiencias. Los objetivos declarados son legítimos y nadie estaría en su contra: tener medios que rindan cuentas, que sean plurales y veraces, que no den publicidad como información, que haya derecho de réplica y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, los problemas están en la arquitectura que lleva a construir los derechos de las audiencias. 1) Estado o gobierno. Esta distinción es muy importante para entender ante qué estamos. La propuesta viene del actual gobierno; la presidenta Claudia Sheinbaum lanza estas reglas, pero, como sabemos, la 4T ha barrido con los espacios de autonomía estatal que se encargaban de estos temas; al desaparecer el IFT, órgano constitucional autónomo, todas las funciones regresaron al Poder Ejecutivo, con lo cual se concentró más el poder, como sucedió también con el IFAI. Este nuevo diseño que nos regresó a un régimen hegemónico ahora nos quiere llevar a que sea el gobierno el que decida qué es verdad, qué es lo plural, qué es información y qué es propaganda o publicidad.

2) Juez y parte. El gobierno será el vigilante de que se cumplan los derechos de las audiencias. Ya vamos mal. Se propone que los mismos medios nombren a la persona que será defensora y se le ponen múltiples requisitos; sin embargo, el canal de las quejas llegará al organismo gubernamental llamado Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuyos integrantes nombró la presidenta Sheinbaum y que, a su vez, dependen de la Agencia de Transformación Digital, que es parte del Ejecutivo. Entonces, es el Poder Ejecutivo el que decide. Pero ¿quién vigila al vigilante? ¿Cómo se podrán defender los medios de las resoluciones del gobierno? ¿Quién garantiza que en la conferencia mañanera no se mienta y no se ofrezca propaganda como si fuera información? ¿De qué forma los medios críticos podrán defenderse de una queja en su contra que haga un simpatizante o un militante del oficialismo? 3) Consulta y simulación. Se propone que las reglas se sometan a una consulta popular, pero ya sabemos de qué forma se llevan a cabo esos procedimientos y, sobre todo, que estas hacen lo que el viento a Juárez, es decir, no cambian nada. En suma, hay objetivos legítimos, pero el entramado institucional nos llevará a lo que se ha llamado “la policía de los medios” y estaremos peor... @AzizNassif Investigador del CIESAS