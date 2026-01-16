Gobierno de Saltillo pide tomar precauciones ante el ingreso del frente frío 29

Ante el ingreso del frente frío número 29 a la región, el Gobierno Municipal de Saltillo activó acciones preventivas a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con el fin de proteger a la población frente al descenso de las temperaturas.

De acuerdo con la dependencia, para este sábado se espera una temperatura mínima de 7 grados centígrados durante las primeras horas del día. El sistema frontal ingresará al mediodía, lo que generará una temperatura máxima cercana a los 15 grados.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde Javier Díaz y Gabe Northern, exjugador de la NFL, impulsan el deporte en Saltillo

Para el domingo, el termómetro podría descender hasta cerca de 1 grado centígrado alrededor de las 6:00 de la mañana, mientras que por la tarde se prevé una máxima de hasta 16 grados.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que el personal operativo realiza recorridos preventivos y acciones de apoyo para atender cualquier situación de riesgo, especialmente en favor de personas en situación vulnerable.

El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a tomar precauciones, como abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina C, beber líquidos calientes y evitar cambios bruscos de temperatura.

También recomendó no utilizar braseros, hornos o estufas dentro de las viviendas para calentarlas; revisar el buen funcionamiento de los calentadores y mantener ventilados los espacios, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

De igual forma, exhortó a proteger tuberías y medidores con materiales como periódico, plástico o hule espuma, evitando tela o cartón, y procurando dejar visible la carátula del medidor.

Para resguardar a personas en situación vulnerable, se mantienen habilitados cinco refugios temporales en distintos puntos de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz firma carta compromiso por los Derechos Humanos en Saltillo

En la Zona Centro operan el Grupo Ermita AA, en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472.El albergue Morir Para Empezar a Vivir se ubica en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1.