Gobierno de Saltillo pide tomar precauciones ante el ingreso del frente frío 29

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Gobierno de Saltillo pide tomar precauciones ante el ingreso del frente frío 29
    Se realizan recorridos preventivos para atender situaciones de riesgo. FOTO: CORTESÍA

La administración municipal activó acciones preventivas a través de Protección Civil y Bomberos

Ante el ingreso del frente frío número 29 a la región, el Gobierno Municipal de Saltillo activó acciones preventivas a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con el fin de proteger a la población frente al descenso de las temperaturas.

De acuerdo con la dependencia, para este sábado se espera una temperatura mínima de 7 grados centígrados durante las primeras horas del día. El sistema frontal ingresará al mediodía, lo que generará una temperatura máxima cercana a los 15 grados.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde Javier Díaz y Gabe Northern, exjugador de la NFL, impulsan el deporte en Saltillo

Para el domingo, el termómetro podría descender hasta cerca de 1 grado centígrado alrededor de las 6:00 de la mañana, mientras que por la tarde se prevé una máxima de hasta 16 grados.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que el personal operativo realiza recorridos preventivos y acciones de apoyo para atender cualquier situación de riesgo, especialmente en favor de personas en situación vulnerable.

El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía a tomar precauciones, como abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina C, beber líquidos calientes y evitar cambios bruscos de temperatura.

También recomendó no utilizar braseros, hornos o estufas dentro de las viviendas para calentarlas; revisar el buen funcionamiento de los calentadores y mantener ventilados los espacios, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

De igual forma, exhortó a proteger tuberías y medidores con materiales como periódico, plástico o hule espuma, evitando tela o cartón, y procurando dejar visible la carátula del medidor.

Para resguardar a personas en situación vulnerable, se mantienen habilitados cinco refugios temporales en distintos puntos de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz firma carta compromiso por los Derechos Humanos en Saltillo

En la Zona Centro operan el Grupo Ermita AA, en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472.El albergue Morir Para Empezar a Vivir se ubica en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1.

Temas


Frente Frío

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local