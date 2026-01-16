Alcalde Javier Díaz y Gabe Northern, exjugador de la NFL, impulsan el deporte en Saltillo
El objetivo principal es beneficiar a niñas, niños y jóvenes en todos los sectores de la ciudad
SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el deporte en todos los sectores de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González anunció que trabajará en equipo con Gabe Northern, exjugador de la NFL, para impulsar diversas acciones enfocadas principalmente en la disciplina de flag football.
Durante una reunión de trabajo realizada en la Presidencia Municipal, el edil reiteró su disposición para desarrollar iniciativas que beneficien a niñas, niños y jóvenes, al considerar que el deporte es una herramienta clave para su formación integral.
“Estamos muy contentos de que estés aquí y de poder dar la oportunidad a niñas, niños y jóvenes de participar y desarrollarse en el deporte, porque estamos convencidos de que esto les ayuda en todos los aspectos de su vida”, expresó Díaz González.
El alcalde destacó además que Gabe Northern haya elegido a Saltillo como su base de operaciones para proyectar sus balones Crossball, los cuales ya se utilizan en países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Francia, entre otros.
Por su parte, Northern reconoció el compromiso del alcalde con el impulso al deporte y subrayó la importancia de que las autoridades estén involucradas directamente en este tipo de proyectos, por las oportunidades que generan para la comunidad.
Explicó que eligió a Saltillo como punto estratégico para iniciar el desarrollo de su proyecto de balones Crossball, diseñados para ayudar a quarterbacks y receptores a perfeccionar su técnica de pase y recepción.
“El tener la cruz o los números ayuda a mejorar la coordinación y, como quarterbacks, a identificar si tienes un buen espiral; incluso han sido utilizados por equipos que lograron levantarse después de comenzar perdiendo partidos”, comentó.
En este contexto, el coach Jesús del Río Tijerina, principal organizador del evento y destacado entrenador saltillense, informó que en febrero se realizará la etapa estatal del Torneo Élite de Flag Football, el cual se jugará exclusivamente con balones Crossball, con el objetivo de que los equipos locales conozcan y utilicen esta herramienta deportiva.
Detalló que el equipo campeón representará a Coahuila en un evento nacional que se celebrará en Monterrey durante el mes de mayo.
Asimismo, se dio a conocer que las academias municipales de Flag Football comenzaron a utilizar los balones Crossball a partir del arranque realizado el día de ayer, como parte de las acciones para fortalecer la preparación y el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes en la ciudad.
Gabe Northern es exjugador de la NFL y formó parte de equipos como los Buffalo Bills, Minnesota Vikings y Pittsburgh Steelers.
Resalta Gabe Northern la seguridad de Saltillo
Durante su visita a la Presidencia Municipal, el exjugador de la NFL destacó la seguridad que se vive en Saltillo como un factor fundamental para el desarrollo del deporte.
“Porque la gente no se tiene que preocupar por salir a las calles, salir a hacer deporte o salir a pasear”, expresó.
Mencionó que en la ciudad donde creció, en Estados Unidos, existían mayores dificultades en materia de seguridad.
“Aquí veo cómo el deporte y la comunidad conviven en un entorno tan seguro; es algo que no he encontrado en ningún otro lugar y es impresionante”, concluyó.