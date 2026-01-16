Alcalde Javier Díaz y Gabe Northern, exjugador de la NFL, impulsan el deporte en Saltillo

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Alcalde Javier Díaz y Gabe Northern, exjugador de la NFL, impulsan el deporte en Saltillo
    Gabe Northern eligió a Saltillo como base para su proyecto de balones Crossball. FOTO: CORTESÍA

El objetivo principal es beneficiar a niñas, niños y jóvenes en todos los sectores de la ciudad

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el deporte en todos los sectores de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González anunció que trabajará en equipo con Gabe Northern, exjugador de la NFL, para impulsar diversas acciones enfocadas principalmente en la disciplina de flag football.

Durante una reunión de trabajo realizada en la Presidencia Municipal, el edil reiteró su disposición para desarrollar iniciativas que beneficien a niñas, niños y jóvenes, al considerar que el deporte es una herramienta clave para su formación integral.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades para prevenir inundaciones

“Estamos muy contentos de que estés aquí y de poder dar la oportunidad a niñas, niños y jóvenes de participar y desarrollarse en el deporte, porque estamos convencidos de que esto les ayuda en todos los aspectos de su vida”, expresó Díaz González.

El alcalde destacó además que Gabe Northern haya elegido a Saltillo como su base de operaciones para proyectar sus balones Crossball, los cuales ya se utilizan en países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Francia, entre otros.

Por su parte, Northern reconoció el compromiso del alcalde con el impulso al deporte y subrayó la importancia de que las autoridades estén involucradas directamente en este tipo de proyectos, por las oportunidades que generan para la comunidad.

$!Los balones Crossball ya se utilizan en varios países de América y Europa.
Los balones Crossball ya se utilizan en varios países de América y Europa. FOTO: CORTESÍA

Explicó que eligió a Saltillo como punto estratégico para iniciar el desarrollo de su proyecto de balones Crossball, diseñados para ayudar a quarterbacks y receptores a perfeccionar su técnica de pase y recepción.

“El tener la cruz o los números ayuda a mejorar la coordinación y, como quarterbacks, a identificar si tienes un buen espiral; incluso han sido utilizados por equipos que lograron levantarse después de comenzar perdiendo partidos”, comentó.

En este contexto, el coach Jesús del Río Tijerina, principal organizador del evento y destacado entrenador saltillense, informó que en febrero se realizará la etapa estatal del Torneo Élite de Flag Football, el cual se jugará exclusivamente con balones Crossball, con el objetivo de que los equipos locales conozcan y utilicen esta herramienta deportiva.

Detalló que el equipo campeón representará a Coahuila en un evento nacional que se celebrará en Monterrey durante el mes de mayo.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancan en Saltillo 25 Academias Deportivas y Culturales

Asimismo, se dio a conocer que las academias municipales de Flag Football comenzaron a utilizar los balones Crossball a partir del arranque realizado el día de ayer, como parte de las acciones para fortalecer la preparación y el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes en la ciudad.

Gabe Northern es exjugador de la NFL y formó parte de equipos como los Buffalo Bills, Minnesota Vikings y Pittsburgh Steelers.

Resalta Gabe Northern la seguridad de Saltillo

Durante su visita a la Presidencia Municipal, el exjugador de la NFL destacó la seguridad que se vive en Saltillo como un factor fundamental para el desarrollo del deporte.

“Porque la gente no se tiene que preocupar por salir a las calles, salir a hacer deporte o salir a pasear”, expresó.

Mencionó que en la ciudad donde creció, en Estados Unidos, existían mayores dificultades en materia de seguridad.

“Aquí veo cómo el deporte y la comunidad conviven en un entorno tan seguro; es algo que no he encontrado en ningún otro lugar y es impresionante”, concluyó.

Temas


Alcaldes
Deportes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


NFL
ayuntamiento de saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local