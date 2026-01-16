Alcalde Javier Díaz y Gabe Northern, exjugador de la NFL, impulsan el deporte en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el deporte en todos los sectores de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González anunció que trabajará en equipo con Gabe Northern, exjugador de la NFL, para impulsar diversas acciones enfocadas principalmente en la disciplina de flag football.

Durante una reunión de trabajo realizada en la Presidencia Municipal, el edil reiteró su disposición para desarrollar iniciativas que beneficien a niñas, niños y jóvenes, al considerar que el deporte es una herramienta clave para su formación integral.

“Estamos muy contentos de que estés aquí y de poder dar la oportunidad a niñas, niños y jóvenes de participar y desarrollarse en el deporte, porque estamos convencidos de que esto les ayuda en todos los aspectos de su vida”, expresó Díaz González.

El alcalde destacó además que Gabe Northern haya elegido a Saltillo como su base de operaciones para proyectar sus balones Crossball, los cuales ya se utilizan en países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Francia, entre otros.

Por su parte, Northern reconoció el compromiso del alcalde con el impulso al deporte y subrayó la importancia de que las autoridades estén involucradas directamente en este tipo de proyectos, por las oportunidades que generan para la comunidad.