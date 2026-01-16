Javier Díaz firma carta compromiso por los Derechos Humanos en Saltillo

Con el objetivo de establecer una colaboración institucional que permita promover, proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos, el alcalde Javier Díaz González firmó una carta compromiso en materia de Derechos Humanos.

El documento fue signado junto con José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, organismo con el que el municipio implementará acciones conjuntas, programas de capacitación, difusión de información, así como mecanismos de atención y solución de quejas relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso de trabajar para garantizar los derechos de las y los saltillenses y mejorar su calidad de vida.

“Estamos en la mejor disposición de firmar esta carta compromiso. Estaremos muy al pendiente de que el actuar de nuestra administración siempre sea en beneficio de la ciudadanía y que, en conjunto, podamos seguir construyendo la grandeza de Saltillo”, expresó el Presidente Municipal.