Javier Díaz firma carta compromiso por los Derechos Humanos en Saltillo

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Javier Díaz firma carta compromiso por los Derechos Humanos en Saltillo
    Habrá programas de capacitación y difusión de información sobre derechos humanos. FOTO: CORTESÍA

El acuerdo se realizó junto con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila

Con el objetivo de establecer una colaboración institucional que permita promover, proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos, el alcalde Javier Díaz González firmó una carta compromiso en materia de Derechos Humanos.

El documento fue signado junto con José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, organismo con el que el municipio implementará acciones conjuntas, programas de capacitación, difusión de información, así como mecanismos de atención y solución de quejas relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso de trabajar para garantizar los derechos de las y los saltillenses y mejorar su calidad de vida.

“Estamos en la mejor disposición de firmar esta carta compromiso. Estaremos muy al pendiente de que el actuar de nuestra administración siempre sea en beneficio de la ciudadanía y que, en conjunto, podamos seguir construyendo la grandeza de Saltillo”, expresó el Presidente Municipal.

José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila. FOTO: CORTESÍA

Añadió que, con este acuerdo, se fortalecen las acciones alineadas a la Agenda 2030 para avanzar en la construcción de un Saltillo más justo.

Entre los compromisos incluidos en la carta destacan el respeto al derecho a la integridad y seguridad personal; a la igualdad, no discriminación y trato digno; a la libertad; a la legalidad y seguridad jurídica; a la propiedad y posesión; a la privacidad; a los derechos sociales de ejercicio individual; y a los derechos colectivos.

Por su parte, José Ángel Rodríguez Canales subrayó la importancia de establecer una unidad de enlace con la capital del estado, a la que calificó como líder en diversos temas.

“Reconozco la voluntad y el trabajo de muchos funcionarios para construir una sociedad más justa, basada en el respeto a los demás. Todo esfuerzo va a repercutir en una mejor sociedad; esta es una gran alianza de trabajo que beneficiará a miles de saltillenses”, señaló.

En la firma de la carta compromiso estuvieron presentes Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; Karla Daniela Ramos Macías, regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables; y Carlos Kalionchis Reyes, regidor integrante de la misma Comisión, quienes respaldaron esta alianza institucional a favor de los derechos humanos en Saltillo.

Temas


Derechos humanos
Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


Cdhec
ayuntamiento de saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

