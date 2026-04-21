Golpea con un block a su pareja y la deja lesionada en Saltillo; había salido recientemente del penal

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Saltillo
/ 21 abril 2026
    Golpea con un block a su pareja y la deja lesionada en Saltillo; había salido recientemente del penal
    El presunto agresor habría salido recientemente del penal, según relató la afectada, lo que genera preocupación entre sus familiares. ULISES MARTÍNEZ

La víctima logró comunicarse con su madre para pedir ayuda, lo que permitió la intervención de autoridades y su traslado para atención médica

Con una lesión en la cabeza ocasionada por un block que le lanzó su pareja, una joven de 23 años fue atendida, valorada y auxiliada para tratar sus lesiones y, de ser necesario, interponer una denuncia contra su agresor, quien recientemente salió del penal tras haber agredido a sus hermanas, en Saltillo.

Se trata de Amanda Johana, de 23 años, quien en esta ocasión dio aviso a su madre luego de haber sido agredida en el domicilio ubicado en la calle Archivo Municipal, en la colonia Saltillo 2000.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-cuerpo-sin-vida-a-un-costado-de-la-carretera-57-vecinos-lo-vieron-deambular-CF20169847
$!La mujer logró pedir ayuda a su madre, lo que permitió la intervención de autoridades y servicios de emergencia en el domicilio señalado.
La mujer logró pedir ayuda a su madre, lo que permitió la intervención de autoridades y servicios de emergencia en el domicilio señalado. ULISES MARTÍNEZ

La joven estaba siendo agredida en el interior del domicilio, donde en un momento logró tomar su teléfono y avisar a su madre, quien acudió a buscarla y pidió información a la madre de Felipe de Jesús ¨N¨, de 23 años, quien negó que el joven se encontrara en el lugar, así como la presencia de la víctima.

La joven logró salir del domicilio y volvió a llamar a su madre, quien solicitó una ambulancia y una patrulla. Al sitio acudieron autoridades municipales adscritas a la UNIF, así como una ambulancia de la Cruz Roja.

$!La víctima fue trasladada a la Cruz Roja para su atención médica, mientras autoridades le brindaron orientación para interponer una denuncia.
La víctima fue trasladada a la Cruz Roja para su atención médica, mientras autoridades le brindaron orientación para interponer una denuncia. ULISES MARTÍNEZ

Los socorristas atendieron a la joven, quien presentaba una lesión sangrante en la cabeza, por lo que fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja para su atención médica. Asimismo, se le brindarían asesorías por parte de los oficiales para que presente la denuncia correspondiente.

La afectada señaló que el agresor tenía poco tiempo de haber salido del penal; sin embargo, la madre de la joven indicó que su hija no ha querido separarse de él, pese a las agresiones, por lo que buscarán dialogar con ella.

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