Golpea con un block a su pareja y la deja lesionada en Saltillo; había salido recientemente del penal

Con una lesión en la cabeza ocasionada por un block que le lanzó su pareja, una joven de 23 años fue atendida, valorada y auxiliada para tratar sus lesiones y, de ser necesario, interponer una denuncia contra su agresor, quien recientemente salió del penal tras haber agredido a sus hermanas, en Saltillo. Se trata de Amanda Johana, de 23 años, quien en esta ocasión dio aviso a su madre luego de haber sido agredida en el domicilio ubicado en la calle Archivo Municipal, en la colonia Saltillo 2000.

La joven estaba siendo agredida en el interior del domicilio, donde en un momento logró tomar su teléfono y avisar a su madre, quien acudió a buscarla y pidió información a la madre de Felipe de Jesús ¨N¨, de 23 años, quien negó que el joven se encontrara en el lugar, así como la presencia de la víctima. La joven logró salir del domicilio y volvió a llamar a su madre, quien solicitó una ambulancia y una patrulla. Al sitio acudieron autoridades municipales adscritas a la UNIF, así como una ambulancia de la Cruz Roja.

Los socorristas atendieron a la joven, quien presentaba una lesión sangrante en la cabeza, por lo que fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja para su atención médica. Asimismo, se le brindarían asesorías por parte de los oficiales para que presente la denuncia correspondiente. La afectada señaló que el agresor tenía poco tiempo de haber salido del penal; sin embargo, la madre de la joven indicó que su hija no ha querido separarse de él, pese a las agresiones, por lo que buscarán dialogar con ella.