Golpean y lesionan a familia por conflicto de propiedad, en Saltillo

La mujer aseguró contar con las escrituras que la acreditan como propietaria del inmueble y afirmó que mantiene una disputa con vecinos, a quienes señala de haberse apropiado de una parte del predio, de aproximadamente 58 metros cuadrados.

De acuerdo con la versión de Valeria Hernández, proporcionada a VANGUARDIA, el conflicto inició cuando puso en venta su condominio, ubicado sobre la calle Fray Juan de Terreros.

Una familia de la colonia Zapalinamé vivió momentos de tensión la tarde de este viernes, luego de que uno de sus integrantes resultó lesionado con un arma blanca durante una presunta agresión ocurrida en ese sector.

Según su testimonio, este conflicto le ha impedido concretar la venta de la vivienda y, además, aseguró haber recibido amenazas por parte de las personas involucradas. Entre ellas, dijo, le advirtieron que enfrentaría problemas si intentaba vender el condominio.

Hernández señaló que la tarde de este viernes un grupo de aproximadamente 15 personas, entre quienes identificó a María Guadalupe, Karina Villa, Fernando, Lizeth y Martha, presuntamente agredió físicamente a Marco N.

Durante el altercado, de acuerdo con su versión, Marco N. fue lesionado con un arma blanca en el costado izquierdo, herida que habría afectado una arteria y provocado una abundante hemorragia.

El lesionado fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención médica y fue valorado por personal de salud.

La familia afectada solicitó la intervención de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para identificar y localizar a la persona que presuntamente causó la lesión.

Asimismo, informó que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público por el presunto delito de lesiones dolosas, a fin de que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y determinen las responsabilidades conforme a derecho.