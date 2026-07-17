Muere mujer durante el velorio de su hermana en funeraria de Torreón

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Torreón
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    Muere mujer durante el velorio de su hermana en funeraria de Torreón
    La tragedia ocurrió en una funeraria que se ubica en la avenida Morelos. SANDRA GÓMEZ

Diabetes e hipertensión habrían sido la causa del deceso de la mujer de 55 años, quien acudió al velorio de su hermana

TORREÓN, COAH.- Una familia quedó doblemente enlutada luego de que una mujer de 55 años perdiera la vida de manera repentina mientras participaba en el velorio de su hermana.

Los hechos se registraron minutos después de las 05.00 horas de este viernes, en una funeraria localizada sobre la avenida Morelos, cerca de la Privada La Opinión, en Torreón.

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De acuerdo con los primeros reportes, la fallecida, identificada como Olga Yolanda Ayala Palos, comenzó a presentar severas dificultades para respirar mientras permanecía acompañando a sus familiares.

Ante el malestar, la mujer se dirigió al área de sanitarios, donde momentos después se desvaneció. Sus familiares, al percatarse de lo ocurrido, solicitaron inmediatamente el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, luego de realizar la valoración correspondiente confirmaron que Olga Yolanda ya no contaba con signos vitales.

El inmueble fue resguardado de manera preventiva y se notificó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento del fallecimiento.

$!Las autoridades descartaron cualquier tipo de violencia en la muerte de Olga Yolanda Ayala.
Las autoridades descartaron cualquier tipo de violencia en la muerte de Olga Yolanda Ayala. SANDRA GÓMEZ

Familiares informaron a las autoridades que la mujer padecía diabetes e hipertensión, enfermedades que habían deteriorado su estado de salud durante los últimos días. Incluso, señalaron que había recibido atención médica horas antes para tratar de controlar dichos padecimientos.

Tras efectuar las investigaciones de rigor y descartar huellas de violencia o indicios relacionados con algún delito, las autoridades establecieron que la muerte ocurrió por causas naturales.

El inesperado fallecimiento agravó el dolor de los presentes, quienes acudieron a despedir a una integrante de la familia y terminaron enfrentando una segunda pérdida en el mismo lugar.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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