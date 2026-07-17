Muere mujer durante el velorio de su hermana en funeraria de Torreón

TORREÓN, COAH.- Una familia quedó doblemente enlutada luego de que una mujer de 55 años perdiera la vida de manera repentina mientras participaba en el velorio de su hermana. Los hechos se registraron minutos después de las 05.00 horas de este viernes, en una funeraria localizada sobre la avenida Morelos, cerca de la Privada La Opinión, en Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, la fallecida, identificada como Olga Yolanda Ayala Palos, comenzó a presentar severas dificultades para respirar mientras permanecía acompañando a sus familiares. Ante el malestar, la mujer se dirigió al área de sanitarios, donde momentos después se desvaneció. Sus familiares, al percatarse de lo ocurrido, solicitaron inmediatamente el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, luego de realizar la valoración correspondiente confirmaron que Olga Yolanda ya no contaba con signos vitales. El inmueble fue resguardado de manera preventiva y se notificó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento del fallecimiento.

Familiares informaron a las autoridades que la mujer padecía diabetes e hipertensión, enfermedades que habían deteriorado su estado de salud durante los últimos días. Incluso, señalaron que había recibido atención médica horas antes para tratar de controlar dichos padecimientos. Tras efectuar las investigaciones de rigor y descartar huellas de violencia o indicios relacionados con algún delito, las autoridades establecieron que la muerte ocurrió por causas naturales. El inesperado fallecimiento agravó el dolor de los presentes, quienes acudieron a despedir a una integrante de la familia y terminaron enfrentando una segunda pérdida en el mismo lugar.

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