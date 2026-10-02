Grúa se sale del camino y vuelca, en Saltillo

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    Grúa se sale del camino y vuelca, en Saltillo
    Autoridades llegaron a acordonar el área.
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conductor sale ileso del accidente, a pesar de que la unidad quedó destrozada

Una grúa industrial que circulaba por la carretera libre a Torreón sufrió una volcadura frente al ejido El Caracol, dejando daños materiales de consideración.

De acuerdo con información de la Guardia Nacional (GN), división Carreteras, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 22.

En el percance participó un camión Freightliner, propiedad de la empresa Vera Metereology, que circulaba de poniente a oriente.

Presuntamente, el exceso de velocidad y el pavimento mojado debido a las fuertes lluvias provocaron que el operador perdiera el control de la unidad.

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La grúa salió de la carretera y posteriormente dio varias volteretas hasta quedar nuevamente sobre sus neumáticos.

A pesar de lo aparatoso del accidente y de los daños materiales que presentó la unidad, el operador logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones de consideración.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al conductor, quien únicamente presentó un cuadro de crisis nerviosa derivado del accidente, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Debido a que la unidad quedó fuera de la carretera y debía ser puesta a disposición de la autoridad correspondiente, fue necesario solicitar los servicios de dos grúas adicionales para realizar las maniobras de levantamiento y retiro de la carga que transportaba, consistente en cubos de acero.

Una vez concluidas las labores, el vehículo sería trasladado y consignado ante la autoridad correspondiente para continuar con los procedimientos derivados del accidente.

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