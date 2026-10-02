Grúa se sale del camino y vuelca, en Saltillo

Una grúa industrial que circulaba por la carretera libre a Torreón sufrió una volcadura frente al ejido El Caracol, dejando daños materiales de consideración.

De acuerdo con información de la Guardia Nacional (GN), división Carreteras, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 22.

En el percance participó un camión Freightliner, propiedad de la empresa Vera Metereology, que circulaba de poniente a oriente.

Presuntamente, el exceso de velocidad y el pavimento mojado debido a las fuertes lluvias provocaron que el operador perdiera el control de la unidad.