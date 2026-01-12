Habilitan plataformas digitales para pago del predial en Saltillo

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fomentar la recaudación municipal, el Gobierno de Saltillo fortaleció las opciones digitales para el pago del impuesto predial, permitiendo a las y los contribuyentes realizar el trámite de manera rápida, segura y sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se habilitaron y reforzaron diversas plataformas en línea que buscan brindar mayor comodidad a la ciudadanía, además de incentivar el pago oportuno mediante descuentos y estímulos económicos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Sí nevó en Arteaga! La nieve sorprendió en la Sierra de la Marta, a más de 3 mil metros de altura

Durante el mes de enero, las personas que realicen el pago del predial pueden acceder a un descuento del 15 por ciento, además de participar en un sorteo que contempla 10 premios de 100 mil pesos en efectivo cada uno, como reconocimiento a quienes cumplen puntualmente con esta contribución.

Una de las principales alternativas es la plataforma Saltillo Fácil, disponible en el sitio www.saltillofacil.gob.mx, donde las y los usuarios pueden ingresar a la opción “Paga tu predial” y consultar su adeudo utilizando la clave catastral. En caso de no contar con este dato, el sistema permite realizar la búsqueda mediante la dirección del predio, previa validación de la información del propietario. El acceso a esta plataforma también se encuentra disponible desde la página oficial del Ayuntamiento, www.saltillo.gob.mx.

Otra herramienta digital es el Visor Saltillo, accesible en https://visor.saltillo.gob.mx/, que combina información geográfica con servicios de pago. En este portal, el contribuyente debe activar la opción “Capas”, seleccionar “Paga tu predial”, localizar el predio en el mapa mediante calle, número y colonia, y posteriormente elegir la opción de pago en línea.

A estas alternativas se suma el Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, disponible en el número 844-160-08-08. A través de este canal, el usuario puede consultar su adeudo y efectuar el pago seleccionando la opción correspondiente, ingresando la clave catastral y su nombre completo. El sistema genera un enlace seguro para completar la transacción.

Álvarez Cuéllar destacó que, además de los incentivos vigentes, se mantiene un descuento del 50 por ciento en recargos para quienes presentan adeudos de predial de años anteriores, con el fin de apoyar la regularización de contribuyentes y fortalecer las finanzas municipales.

La funcionaria subrayó que los recursos recaudados mediante el pago del predial se traducen en obras públicas, servicios municipales y acciones que impactan de manera directa en la calidad de vida de las y los saltillenses.